Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов вечером в среду опубликовал заявление по поводу блокировки социальных сетей в Узбекистане, включая Telegram.

В заявлении говорится, что президент Шавкат Мирзиёев «проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях „Узкомназорат“, принятых по указанию правительства».

«Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен», — отметил он.

В реестре «Узкомназорат» уже исчезли отметки об ограничении доступа к Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другим сайтам.