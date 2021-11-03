Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов вечером в среду опубликовал заявление по поводу блокировки социальных сетей в Узбекистане, включая Telegram.
В заявлении говорится, что президент Шавкат Мирзиёев «проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях „Узкомназорат“, принятых по указанию правительства».
«Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен», — отметил он.
В реестре «Узкомназорат» уже исчезли отметки об ограничении доступа к Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другим сайтам.
Omon Yomon
полит-технологии из 60-х годов такие смешные:)
Зохир Абдиев
Так кому по шапке дадим на этот раз??))
Ведь многие действия правительства и ведомства необдуманы. Пока до главы государства не дойдет информация по тому что творят эти “умные“ чиновники вопрос так и останица на усмотрение этих людей.. А они сами не знают чего творят..
Шахзода
Когда наши чиновники головой сами начнуть думать, и предлагать решения, перед тем как выполнять тупо выполнять приказы
Владимир Травин
А вот фиг там! YouTube закрыт! Да здравствует ренесанс!
Антон Павлович
Это какими надо быть одноклеточными! На youtube сотни тысяч образовательных и учебных курсов и программ, которые больше за неделю дают знаний, чем все Вузы вместе взятые за последние 25 лет.