В социальных сетях «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group), Twitter (Twitter Inc) и WeChat (Tencent Inc) персональные данные граждан Узбекистана обрабатываются с нарушением статьи 27−1 закона «О персональных данных». Это выяснилось по итогам мониторинга «уполномоченных органов» в мае 2021 года, сообщила пресс-служба инспекции «Узкомназорат».

«Узкомназорат» выдала предписания компаниям Mail.ru Group, Twitter Inc и Tencent Inc «о принятии соответствующих мер по обеспечению соблюдения требований» статьи 27−1 закона «О персональных данных», то есть соцсети и мировые интернет-компании обязаны обрабатывать персональные данные граждан Узбекистана на серверах, расположенных на территории страны и зарегистрированных в Государственном реестре баз персональных данных.

Такой порядок установлен с 16 апреля, но отсутствие видимых результатов соответствующих государственных органов в этой сфере вызвало несогласие депутатов. Исполнение этой нормы ранее изучалось на заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий.

«Это означает, что если социальные сети и интернет-компании хотят вести легальную деятельность в Узбекистане, они должны [разместить] свое оборудование на территорию Узбекистана, или в установленном порядке могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности», — отмечалось в заявлении комитета.