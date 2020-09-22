Государственную инспекцию по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана возглавил Голибшер Мелибоевич Зияев. Постановление об этом 21 сентября издало правительство, сообщило Министерство юстиции.

Голибшер Зияев (1961 г. р.) окончил Ташкентский электротехнический институт связи в 1983 году и начал трудовую деятельность в Джизакском городском узле связи в должности ведущего инженера.

В разные годы работал первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана (2005−2009), генеральным директором Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения (2012−2017), начальником Госинспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (2017).

До нынешнего назначения с мая 2019 года работал заведующим секретариата по организации и координации деятельности приемных премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей.

Прежний глава Госинспекции связи Асаджон Ходжаев в конце июля возглавил Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.