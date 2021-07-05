В Узбекистане вновь выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам. Об этом сообщает Spot со ссылкой на данные сервиса мобильной аналитики App Annie.

В магазине приложений App Store VPN-сервисы («VPN — Super Unlimited Proxy» и «VPN Proxy Master — Super VPN») заняли два первых места, Telegram опустился на третье.

В Google Play VPN вошёл в ТОП-3 скачиваемых приложений: «SuperNet VPN» — на втором месте, «Secure VPN» — на третьем.

Интерес к VPN в Узбекистане вырос на фоне замедления работы TikTok, Twitter и «ВКонтакте», а также Skype. 2 июля «Узкомназорат» ограничил доступ к этим соцсетям из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана.

До ограничения социальных сетей VPN-приложения не входили даже в ТОП-50. Источник: Spot.

В последний раз столь массовое скачивание VPN-программ наблюдалось в 2018—2019 годах, когда в стране блокировалась работа Facebook и YouTube, а также в июле 2020 года во время проблем с доступом к Facebook.

3 июля хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков предложил заблокировать соцсети на месяц, чтобы молодёжь больше читала книги и газеты. Депутат Расул Кушербаев назвал ограничение доступа к соцсетям «нелепым и абсурдным решением в век информации».

Летом 2019 года Комил Алламжонов, в то время директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, отмечал, что лица, блокировавшие YouTube и Facebook, теперь «сидят в тюрьме». По его словам, таким образом пытались уменьшить поток негативной информации.

Комил Алламжонов подчеркивал, что отключая интернет, ничего не добиться. Более того, по его мнению, рост популярности VPN открывает доступ ко многим нежелательным ресурсам, разрушая таким образом системы безопасности.