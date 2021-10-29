Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о последних встречах с временным правительством Афганистана. Текст интервью опубликовала пресс-служба МИДа.

Напомним, 7 октября в Кабуле глава МИД Узбекистана и и. о. главы МИДа во временном правительстве Афганистана Амир Хан Муттаки обсудили вопросы транзита, энергетики и торговли. Министр тогда заявил, что новое руководство Афганистана предоставило «твёрдые и конкретные гарантии» о том, что не допустит возникновения угроз и опасности Узбекистану со стороны страны.

«В нашем понимании, „Талибан“ вполне осознает реальность. Новое правительство действительно хочет быть интегрированным в региональное и широкое международное сообщество. Они готовы предпринять некоторые позитивные шаги», — сказал Абдулазиз Камилов.

«Естественно, после сорока лет войны и существования различных идеологий, изменения будут осуществляться с трудом. Тем не менее, они уже предпринимают некоторые шаги, которые мы поддерживаем, поощряем и будем вместе с ними работать в этом плане», — добавил министр.

«Приведу вам один конкретный пример: после нашей поездки в прилегающей к границам Узбекистана провинции Балх сразу на следующий день все девочки пошли в школу. Этому примеру последовали и другие регионы. Талибы обещают, что женщины будут работать в сферах образования, медицины и других областях. На телевидении работают девушки с открытыми лицами, молодые дикторы в цивилизованной одежде: пиджак, галстук, белая рубашка… То есть постепенно все меняется», — отметил глава МИДа.

Он добавил, что в Афганистане есть «своя специфика», это мусульманская страна со своими традициями, религией и духовными ценностями. «Тем не менее, по нашему мнению, Афганистан вполне может быть и достоин стать частью регионального семейства и международного сообщества. Но для этого надо работать с ними», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.





Министр также напомнил о недавнем визите большой делегации Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства Афганистана Абдул-Саламом Ханафи.

«Практически весь состав временного правительства присутствовал на переговорах в Термезе. Договорились сотрудничать не только по вертикали — на уровне руководства страны, но и по горизонтали с тем, чтобы каждое министерство и ведомство координировали свои действия, причем практически во всех сферах — безопасность на границе, экономические связи, торговля, оказание гуманитарной помощи, образование. В нашей стране учатся [афганские] студенты и они продолжат свое обучение», — рассказал глава МИДа.

Абдулазиз Камилов также отметил успешное проведение московского формата консультаций по Афганистану.

«В принципе, взгляды Узбекистана и России по афганской проблеме полностью совпадают. Более того, это создает надежную основу для наших совместных действий по такой острой проблеме, как афганский вопрос», — сказал он.

«Необходимо обратить внимание на то, что в ходе московского формата были обозначены ключевые проблемы, требующие своего решения. Причем это было сделано в спокойном духе, без каких-либо претензий в адрес друг друга. Основной смысл заключался, насколько мы здесь понимаем, в том, что с талибами надо работать», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.

«Что касается наших отношений с Афганистаном, то с движением „Талибан“ мы наладили контакты еще в 90-х годах. В 1999 году провели конференцию в Узбекистане с приглашением их делегации во главе с Амир Ханом Муттаки, который сегодня является исполняющим обязанности министра иностранных дел [Афганистана]», — напомнил он.

«Очень хорошо в выступлении Сергея Лаврова [на заседании Московского формата] прозвучала мысль о том, что это реальность и от нее никуда не уйдешь, потому надо вместе работать на этом направлении. Других альтернатив нет», — сказал министр.

«Одно дело иметь прямой контакт, пытаться влиять и поощрять, помогать. Другое дело, сидя на другом континенте, требовать создания инклюзивного правительства. Это разные вещи», — добавил Абдулазиз Камилов.

«Из нашего опыта общения с афганцами и партнерами в мусульманском мире могу сказать, что решение многих важных вопросов на Востоке имеет свою специфическую сторону, в связи с чем существующие стандартные подходы не всегда являются продуктивными. Поэтому мы постарались иметь постоянные контакты [с афганскими партнерами]», — заключил глава МИДа.