Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе визита узбекской делегации в Кабул 7 октября высказался о судьбе узбекского языка в Афганистане.

«Язык и культура наших узбекских соотечественников, долгое время проживавших в Афганистане, будут и дальше развиваться при новом правительстве», — цитирует министра официальный представитель МИДа Юсуп Кабулжанов.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что движение «Талибан» издало временный закон, который устанавливает новую систему управления и оставляет два официальных языка вместо закрепленных ранее в законодательстве трёх. В законе под названием «Основы» указывается официальная религия Афганистана — суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также официальные языки — пушту и дари. Ранее в стране официальный статус имел и узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций.

Амир Хан Муттаки, Абдулазиз Камилов и Абдул Салам Ханафи. Фото: МИД Узбекистана.

«Газета.uz» сообщала, что 7 октября Абдулазиз Камилов в ходе встречи с и. о. главы МИДа во временном правительстве Афганистана Амир Ханом Муттаки обсудил вопросы транзита, энергетики и торговли. Афганская сторона поблагодарила за содействие в реконструкции аэропорта в Мазари-Шарифе и помощь в других областях.

По данным МИД Узбекистана, в четверг министр также провёл переговоры с заместителем главы временного правительства Афганистана по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром.

«Афганская сторона дала высокую оценку политике президента Узбекистана по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого диалога с новыми властями Афганистана, а также призыву главы Узбекистана к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом», — отмечается в сообщении.





Абдул Кабир (в очках). Фото: МИД Узбекистана.

Афганское агентство Bakhtar News Agency опубликовало видео с комментарием Абдулазиза Камилова по итогам встреч с руководством временного правительства Афганистана.

«Обсуждены многие вопросы повестки дня. Прежде всего, от афганских товарищей мы получили твёрдые и конкретные гарантии, что с территории Афганистана не будет каких-либо угроз и опасности Узбекистану. Они дали нам такое обещание. Во-вторых, на повестке есть много вопросов, связанных с экономикой, транспортом и коммуникациями. Мы договорились, что в ближайшее время рабочие группы соберутся в Термезе и решат все эти вопросы», — заявил он.

В Термезе планируется обсудить вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализацию проектов строительства ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри» и железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». По данным МИД Узбекистана, выражена готовность афганской стороны обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении указанных проектов.





В конце августа президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что в Узбекистане ещё два года назад прогнозировали, как будет развиваться ситуация в Афганистане, поэтому он поручал начать диалог с «Талибаном», когда ни одна страна не общалась с ними. Глава движения в Катаре мулла Бародар держит своё слово не нападать на Узбекистан, поэтому общение с талибами естественно, отмечал глава государства.