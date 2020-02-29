Подписание мирного соглашения между США и афганским движением «Талибан» ожидается 29 февраля в столице Катара Дохе. Документ может положить начало внутриафганскому примирению и станет первым за десятилетия войны реальным продвижением к миру.

Президента США Дональд Трамп ранее заявил о намерении вывести из страны американские войска, если правительство Афганистана и движение «Талибан» исполнят свои обязательства по соглашению.

В церемонии подписания соглашения принимает участие делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, сообщила накануне пресс-служба Министерства иностранных дел.

Напомним, Узбекистан активно участвует в мирном процессе в Афганистане, реализуя в стране экономические и инфраструктурные проекты, а также содействуя диалогу сторон. В марте 2018 года Ташкент провел Международную конференцию высокого уровня по Афганистану, в которой приняли участие президенты Узбекистана и Афганистана и представители государств-членов Совета безопасности ООН.

Накануне подписания мирного соглашения между США и «Талибан» издание «Народное слово» поговорило с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым о видении Узбекистаном главных аспектов политического урегулирования в Афганистане и вклада страны в обеспечение региональной безопасности. Приводим интервью с небольшими сокращениями.

— Что заставило Узбекистан так активно подключиться к международным усилиям по разрешению внутриафганского конфликта?

— Не забывайте — мы имеем общую границу с Афганистаном. У нас многовековая общая история, судьбы наших народов тесно переплетены.

Вы понимаете, что этот конфликт — самый долгий в современной мировой истории — привел к тому, что Афганистан практически потерял свою государственность. А как без этого могут полноценно функционировать все ветви власти, соблюдаться законы, работать экономика?

Представьте себе — мы живем в 21 веке, а все еще продолжается война, которая началась в прошлом столетии, ей уже почти 40 лет. Ее жертвами уже стало около 2 миллионов человек, а еще 6 миллионов, по подсчетам Министерства по делам беженцев Афганистана, бежали из страны.

Конечно, сегодня необходима общая региональная стратегия, которая обеспечит не только возвращение на родину беженцев, но и их активное вовлечение в строительство мирной жизни в Афганистане.

Ежегодно на приграничной с государствами Центральной Азии территории происходят десятки вооруженных столкновений. Было время, когда боевые действия приближались вплотную к нашим границам. Все это не может не беспокоить.

Более того, по мере выдавливания боевиков ИГИЛ с Ближнего Востока Афганистан стал прибежищем транснациональных террористических организаций. Это стало серьезно угрожать не только региональной, но и глобальной безопасности.

Мы исходим из позиции, что безопасность неделима и ее можно обеспечить лишь совместными усилиями.

Глава Узбекистана неоднократно заявлял, что «безопасность Афганистана — это безопасность Узбекистана». В своей афганской политике мы боремся не просто за будущее Афганистана, а за нашу общую безопасность, за мир без терроризма, фанатизма и насилия.

В то же время, содействие миру в Афганистане — это не только решение проблем безопасности.

В афганском вопросе мы не базируемся на исключительно оборонительном подходе, так называемом defensive approach. Мы уверены, что хорошо понимаем, как обстоят дела в нашем регионе, и не стремимся вести никаких «игр с нулевой суммой», при которых если кто-то из игроков выигрывает, то другой проигрывает. Мы прагматики и хотим быть добрыми соседями.

Мирный Афганистан способен обеспечить Центральной Азии наикратчайший доступ к морским коммуникациям, диверсифицировать наши транспортные коридоры и открыть тем самым обширные рынки для экспорта отечественной продукции. Чрезвычайно важно помочь Афганистану интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество, и Ташкент искренне желает этого.

Кроме того, нужно понимать: чем ниже уровень угроз из Афганистана, тем меньше у нас будут расходы на поддержание национальной безопасности. Сэкономленные ресурсы можно будет направить на решение социально-экономических вопросов, повышение уровня жизни наших граждан.

— Как вы понимаете природу конфликта в Афганистане? В целом, с чем мы имеем дело в этой стране?

— Вы задали очень важный вопрос. Без понимания природы кризиса нельзя выработать эффективную стратегию его разрешения. Конфликт в Афганистане за 40 лет претерпел значительную трансформацию. Сегодня ситуация в корне отличается от того, что было на начальном этапе вооруженного противостояния. Это неоспоримый факт.

Было важно понять, что там происходит сегодня. Это гражданская война или только борьба правительства против террористов? Это международный конфликт или региональный, но с мощным вовлечением глобальных игроков? Или проблема кроется в превращении Афганистана в «серую зону» беспрепятственной трансграничной торговли наркотиками, оружием и людьми, в «комфортную гавань» для международных террористических организаций?

Сегодня единственного простого ответа на эти вопросы не существует. Афганский конфликт вобрал в себя все, что я перечислил выше, и трансформировался в сложный и трудноразрешимый клубок противоречий, где тесно переплетены внутренние, региональные и международные проблемы.

— Хорошо. И когда вы поняли, с чем имеете дело в Афганистане, вы решили провести Ташкентскую конференцию?

— Да. Ведь в связи с событиями на Ближнем Востоке и в Северной Африке ситуация в Афганистане на время выпала из поля зрения мировой политики. Однако от этого конфликт не потерял своей напряженности и остроты, поэтому форум стал переломным моментом в поиске путей внутриафганского урегулирования. Это признали и наши афганские коллеги, и зарубежные партнеры на всех уровнях.

Встреча в Ташкенте позволила вернуть проблему Афганистана в центр международной повестки. Принципиально новый момент, обозначенный Ташкентской конференцией, заключается в том, что в вопросах урегулирования в Афганистане стали все большую значимость приобретать региональный и глобальный подходы.

— Что вы имеете в виду?

— Было подчеркнуто, что без усилий соседей по региону и ведущих мировых держав конфликт урегулировать уже не удастся. Именно на Ташкентской конференции была продемонстрирована готовность международного сообщества содействовать прямому диалогу с движением «Талибан» без каких-либо предварительных условий.

Скажу больше — именно здесь, в Узбекистане, нам удалось реально «подтолкнуть» «Талибан» к вовлечению в переговорный процесс. Как вы знаете, наши партнеры впоследствии также провели несколько раундов переговоров с представителями движения, чтобы лучше понять их позицию и найти компромисс.

Кроме того, мировое сообщество пришло к осознанию, что эффективное развитие мирного процесса возможно только при активном участии соседних с Афганистаном стран. В этом плане было важно обеспечить региональный консенсус по основополагающим принципам внутриафганского примирения. Нужно было, чтобы согласились договориться между собой страны, которые разделены, казалось бы, различными противоречиями: Пакистан и Индия, Иран и Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, есть еще особая позиция Турции… Все это удалось закольцевать вокруг единого понимания афганской проблемы.

После проведения Ташкентской конференции значительно сблизились позиции Вашингтона, Москвы и Пекина.

Как подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев, «главное условие продвижения к миру — разработка и практическая реализация единой и согласованной на региональном и глобальном уровнях Всеобъемлющей программы мира для Афганистана».

Принятая на конференции декларация стала своего рода «дорожной картой» внутринационального примирения, противодействия международному терроризму и наркотрафику, а также регионального экономического сотрудничества. В документе сформулированы условия устойчивого развития Афганистана, повышения благосостояния афганского народа и его вовлечения в созидательные процессы в регионе и мире в целом.

— Считаете ли вы, что Афганистан перестал быть площадкой столкновения интересов мировых держав, как это было во время холодной войны?

— Да, действительно изначально афганский конфликт был плодом геополитического противоборства двух мировых систем. Президент Узбекистана прямо сказал, что ««огонь войны был навязан афганскому народу извне, это — не его выбор».

И до сих пор крупные центры силы сталкиваются между собой в Афганистане, преследуя собственные интересы. Постоянное вовлечение новых участников в конфликт привело к его беспрецедентному обострению.

К великому сожалению, на протяжении десятилетий оставались иллюзии относительно возможности военного решения афганской проблемы. Очень жаль, что осознать тупиковость этого подхода удалось только после неимоверных человеческих жертв и огромных экономических и политических потерь.

Сегодня можно только приветствовать тесное сотрудничество крупных мировых акторов, прежде всего, России, Китая, США, стран Евросоюза, государств мусульманского мира. Мы с удовлетворением отмечаем, что Москва, Пекин и Вашингтон последние месяцы достигли существенных результатов на своих трехсторонних встречах, где к ним присоединились и другие заинтересованные страны. Все это формирует необходимые внешние условия для эффективного решения афганского вопроса.

— Сразу спрошу: кто, на ваш взгляд, может выступить гарантом устойчивого мира в Афганистане?

— Это, прежде всего, крупные державы: США, Россия, КНР, страны Евросоюза и, конечно, в такой же степени непосредственные региональные соседи Афганистана. Это внешние силы, но устойчивость всех мирных договоренностей в Афганистане будет зависеть от подключения к ним самих внутриафганских политических сил: политических партий, движений и этнических групп. Без общенационального согласия и примирения будет невозможно достичь ощутимого прогресса.

Чрезвычайно важным является сохранение и дальнейшее развитие государственных правоохранительных институтов, полноценное функционирование структур гражданского общества, соблюдение прав женщин Афганистана и так далее. Словом, всего того позитивного, что было достигнуто за последние 18 лет в строительстве независимого афганского государства и создания основ гражданского общества.

— Если то, о чем вы говорите, станет реальностью, то впервые за 40 лет мы увидим долгожданный мир в Афганистане. Каким вы видите будущее этой страны?

— Вы сами уже сказали — во-первых, мирным, это должно стать общей идеей консолидации всего афганского общества, всех этнических групп и политических движений. Во-вторых, должно быть сформировано устойчивое общенациональное правительство, способное эффективно решать задачи в области безопасности и экономики.

Афганистан должен трансформироваться в площадку эффективного регионального сотрудничества. Я уже говорил, что Афганистан сегодня, к сожалению, еще остается местом геополитического противостояния и соперничества мировых и региональных держав. Мы в Узбекистане считаем, что этот подход должен быть изменен.

Афганистан дает нам всем шанс научиться искать общий язык, сопрягать национальные интересы, искать компромиссы и приходить к взаимопониманию. Тогда удастся сделать Афганистан равноправным партнером для всех соседних стран в деле обеспечения устойчивого развития, безопасности и стабильности нашего общего региона.

Мира в Афганистане не достичь, не восстановив экономику, не решив острых социальных проблем населения. Важно продолжить инвестировать в экономическое будущее Афганистана. Нельзя допустить сокращения финансирования гуманитарных программ и проектов.

Со своей стороны, Узбекистан уже приступил к осуществлению масштабных инфраструктурных и социально значимых проектов в Афганистане, таких как строительство линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и других. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии. Более того, ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри» может стать составной частью проекта CASA-1000 и способствовать поставкам электроэнергии в Пакистан и далее в страны Южной Азии.

Узбекистан заинтересован в реализации транспортно-логистических проектов, которые позволят вовлечь Афганистан в региональную интеграцию. Наша страна также готова совместно с правительством Афганистана и другими международными партнерами участвовать в реализации железнодорожных транспортных проектов «Мазари-Шариф — Герат» и «Мазари-Шариф — Пешавар», которые свяжут регионы Центральной и Южной Азии.

Железнодорожный проект, связывающий Мазари-Шариф с морскими портами Пакистана может стать частью Евроазиатской концепции взаимосвязанности, которая сегодня поддерживается Евросоюзом. Более того, открытие этого маршрута обеспечит кратчайший выход государств Центральной Азии к пакистанским портам Гвадар и Карачи и будет способствовать активизации транзита грузов далее в Индию и Бангладеш.

Важно помнить, что полноценная мирная жизнь в стране невозможна без обеспечения доступа к образованию. Не секрет, что за время войны в Афганистане выросло целое поколение, мало что видевшее, кроме насилия.

Нужно дать молодым афганцам возможность иной судьбы, сформировать в обществе престиж образования, которое сможет противостоять идеям ненависти и экстремизма. Узбекистан также активно работает в этом направлении. По инициативе президента Шавката Мирзиёева в Термезе создан Образовательный центр по обучению афганских граждан. Сейчас идет очередной набор студентов. В 2020 году на льготной основе в нем будут обучаться около 200 человек. В перспективе мы планируем увеличить число учащихся до 300, расширить направления образования.

Кроме того, лидер Узбекистана выступил с предложением создать специальный Международный фонд поддержки образования в Афганистане. Основная цель фонда — обучение молодежи нужным в Афганистане специальностям, выделение стипендий и грантов для талантливых студентов и молодых ученых.

Ташкент в качестве дружественного жеста активно предоставляет Кабулу полноценную гуманитарную помощь. Мы понимаем свою большую ответственность перед братским афганским народом и будем и дальше действовать в этом направлении.

— Говоря о долгосрочном развитии Афганистана после мирного соглашения, в так называемый рost-peace period, какими будут приоритеты афганской политики Узбекистана?

— Узбекистан абсолютно искренен в проведении своей афганской политики, у нас отсутствуют какие-либо политические цели и скрытые мотивы в отношении этой страны.

Мы руководствуемся очень простым и прагматичным принципом: мир в доме соседа — спокойствие в своем доме. Более того, мы убеждены, что наш общий дом — Центральная Азия, неразрывной частью которой является и Афганистан, и только сообща мы сможем успешно развиваться. Это наша главная и конечная цель. Мы не имели других целей, всегда придерживались нейтральной позиции, не вмешивались во внутриафганские дела.

Как результат, Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом и доверием среди всех афганских политических сил, включая движение «Талибан». Все они признают и поддерживают искреннее желание Узбекистана способствовать миру в Афганистане.

— Сегодня вопрос привлечения талибов к будущему управлению страной является одним из самых острых. Узбекистан в числе первых, еще в 1999 году, установил и стал поддерживать контакты с движением «Талибан». Не все разделяли такую позицию…

— Мы исходили из того, что талибы, будучи частью афганского общества и гражданами Афганистана, должны принимать участие в определении будущего своей страны.

В контексте новейшей истории мы воспринимаем нынешний диалог с движением «Талибан» как возобновление и укрепление многостороннего мирного процесса, который Узбекистан пытался поддерживать еще в 1990-х годах в рамках формата 6+2. Уже тогда наши представители встречались с лидерами талибов в Кандагаре.

В этой связи хочу обратить внимание на следующее.

На наш взгляд, главной ошибкой Боннской конференции 2001 года по Афганистану было то, что талибы не были вовлечены в переговоры по мирному обустройству страны, результатом чего стала не прекращающаяся в последующие 18 лет война.

Сейчас, как и в те годы, общая задача остается прежней — наладить инклюзивный внутриафганский диалог для постепенного и терпеливого нахождения консенсуса везде, где он будет возможен.

В этом смысле диалог с талибами не только целесообразен, он просто необходим. Но начало любого мирного процесса предполагает отказ движения «Талибан» от всех форм террористической деятельности и насилия, обязательное соблюдение режима прекращения огня, что по существу и предусмотрено в подписанном с США соглашении.

— Какими еще ресурсами обладает Узбекистан в афганском вопросе?

— Узбекистан имеет уникальный опыт государственности, включающий глубокие традиции дипломатии. Как известно, дипломатия, искусство переговоров и миротворчества имеют многовековую историческую преемственность и непрерывность в нашей части Евразии, и особенно на территории современного Узбекистана. Этот исторически богатый опыт узбекской дипломатии помогает в разрешении таких международных конфликтов, как афганский.

К сожалению, современный мировой порядок несет в себе много угроз и вызовов. Мы наблюдаем повышенный уровень глобальной нестабильности, что вызывает доминирование вопросов безопасности в международной повестке дня. Однако в таких кризисах, как афганский, очень важно постконфликтное урегулирование, разрешение проблем международной миграции и т. д. Именно здесь опыт дипломатии Узбекистана должен быть широко востребован мировым сообществом.

В прикладном плане все это может оказаться полезным также для подготовки нашими специалистами-международниками профессиональных экспертов в сфере современной конфликтологии.

— Какие теперь практические шаги должны быть предприняты для дальнейшего продвижения мирного процесса?

— Впереди предстоит непростая работа. Надо реально оценивать ситуацию. Еще сохраняется множество сложных, чувствительных проблем. По сути, соглашение между США и талибами — это не конец, а только начало пути к миру.

Сейчас важно запустить непосредственно мирный переговорный процесс, прямой межафганский диалог. Все теперь будет зависеть от твердой воли, единства и решимости самого народа Афганистана.

В этой связи, очень важно как можно быстрее сформировать соответствующие делегации правительства и оппозиции, начать конструктивный диалог по всему комплексу вопросов мирного обустройства Афганистана. Причем, без какого-либо вмешательства извне. Словом, судьба Афганистана в руках самих афганцев.

В заключении хотел бы привести слова президента Узбекистана на Ташкентской конференции о том, что будущее Афганистана не должно стать примером неспособности международного сообщества противодействовать общим для всех нас вызовам и угрозам. Сегодня как никогда важно всем нам, объединившись, протянуть многострадальному народу Афганистана руку мира, сотрудничества и поддержки.

Эти слова тогда не оставили равнодушным никого из участников столь масштабного международного форума. Главное сегодня, невзирая ни какие трудности, помочь народу Афганистана прочно встать на путь мира и процветания. В этом Афганистан всегда может рассчитывать на своего дружественного соседа — Узбекистан.