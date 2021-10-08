Нобелевская премия мира 2021 года присуждена филлипинской журналистке, основательнице оппозиционного издания Rappler Марии Рессе и главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Награда присуждена «за их усилия по защите свободы выражения мнений, являющейся предпосылкой демократии и прочного мира», говорится в решении комитета.

Мария Ресса. Фото: WEF.

«Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребления властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler — цифрового медиа, занимающегося журналистскими расследованиями, и возглавляет его до сих пор. Как журналист и генеральный директор Rappler Ресса зарекомендовала себя бесстрашным защитником свободы слова. Rappler сосредоточил самое пристальное внимание на скандальной и кровавой кампании режима [президента Филиппин Родриго] Дутерте по борьбе с наркотиками. Число погибших настолько велико, что эта кампания напоминает войну против собственного народа», — отмечает в заявлении комитета.

Дмитрий Муратов. Фото: Euku via Wikimedia Commons.

«Дмитрий Андреевич Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во всё более сложных условиях. В 1993 году он был одним их основателей независимой „Новой газеты“. В 1995 году он стал главным редактором издания и занимает этот пост уже 24 года. „Новая газета“ — самая независимая газета в современной России, с принципиально критическим отношением к власти. <...> „Новая газета“ публиковала критические статьи на самые разные темы — от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, фальсификаций на выборах и „фабрики троллей“ до использования российских вооружённых сил как в России, так и за ее пределами. Оппоненты „Новой газеты“ отвечали на это преследованиями, угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты были убиты шесть журналистов — в том числе Анна Политковская, написавшая разоблачительные статьи о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от независимой политики газеты», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

«Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убеждён, что свобода слова и свобода информации позволяют создать информированное общество. Эти права — важнейшие предпосылки демократии, а также защита от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность отстаивания этих основных прав», — заявили в Нобелевском комитете.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН за усилия в борьбе с голодом.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике, химии и литературе.