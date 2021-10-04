Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и осязания», сообщает РИА Новости.

Учёные в своё время открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний.

Дэвид Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке и получил докторскую степень в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли. Впоследствии переехал в Сан-Франциско, где и работает до сих пор.

Ардем Патапутян родился в 1967 году в столице Ливана Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Там он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас учёный работает в некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps ResearЛа-Хойя в Калифорнии.

В 2020 году Нобелевскую премию по медицине получили вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и Майкл Хаутон за открытие вируса гепатита С.