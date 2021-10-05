Нобелевскую премию по физике за 2021 год присудили ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем», сообщает РИА Новости.

Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман получат одну часть премии — «за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки изменчивости и надёжного прогнозирования глобального потепления».

Джорджио Паризи получит вторую часть премии — «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах — от атомов до планетарных масштабов».

Нобелевская неделя началась 5 октября. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины — ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, открывшие рецепторы температуры и осязания.

В этом году размер премии составит около 1,2 млн долларов.

В 2020 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Их наградили за исследования чёрных дыр.