Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, живущему в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Награда присуждена «за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами», говорится в решении комитета.

Среди самых известных романов Абдулразака Гурна «Рай» (1994 год) и «Дезертирство» (2005). Его последняя работа «Загробная жизнь» вышла в 2020 году.

В прошлом году нобелевским лауреатом сталаамериканская поэтесса Луиза Глюк.

Нобелевская неделя началась 4 октября, уже объявлены лауреаты премии по медицине, физике и химии.