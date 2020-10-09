Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН за «усилия в борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов», сообщило РИА Новости.

Всемирная продовольственная программа ООН — самая крупная в мире гуманитарная организация, ежегодно обеспечивающая питанием около четырех миллионов людей. Основана в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.

На этой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.

Церемония награждения состоится в онлайн-формате 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумму каждой премии в этом году увеличили до 10 млн шведских крон (1,1 млн долларов).