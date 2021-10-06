Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за «развитие асимметрического органического катализа», сообщила Шведская королевская академия наук.

Комитет премии назвал открытие учёных, которое они сделали в 2000 году независимо друг от друга, «гениальным инструментом для построения молекул». Этот метод «оказал большое влияние на фармацевтические исследования и сделал химию более экологичной», — отметили в комитете.

Бенджамин Лист (1968 г. р.) работает в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия), Дэвид Макмиллан (1968 г. р.) — в Принстонском Университете (США).

В 2020 году Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за разработку метода редактирования генома.

Нобелевская неделя началась 4 октября, уже объявлены лауреаты премии по медицине и физике.