Президент Шавкат Мирзиёев и кандидат в рамках визита в Наманганскую область для встречи с избирателями ознакомился с проектами нового городка и парка в Намангане, сообщила пресс-служба главы государства.





Для реализации проекта городка «Новый Наманган» выделен 1371 гектар земли в махалле «Юксалиш» Давлатабадского района и махалле «Еттикон» Туракурганского района. Планируется построить 410 многоэтажных домов, 7 школ, 4 детских сада, а также множество объектов инфраструктуры.

В рамках первой фазы проекта (2018−2021) в махалле «Юксалиш уже возведен 71 многоэтажный дом, созданы малые промышленные зоны «Юксалиш», «Ёшлар» и «Кушон». Ещё 11 домов планирует построить до конца этого года.

Вторая фаза проекта запланирована на 2022−2024 годы. Генеральный план разработан турецкой компанией Studio Vertebra, которая также создавала проект Bukhara City.

На втором этапе на пустующей территории площадью 588 га будут построены 16- и 24-этажные дома на 30 тысяч квартир, школы и детские сады, больница, спортивные комплексы, свадебный зал, мечеть, библиотека, IT-парк, гостиница, бизнес-центр, объекты торговли и услуг, говорится в сообщении.

Концепт парка «Новый Узбекистан» в Наманганской области.

Кроме того, на 95 га намечено создать парк «Новый Узбекистан». Ожидается, что его строительство завершится в 2022 году и будет включать в себя цветочный сад, искусственное озеро, фонтаны, амфитеатр на 1500 мест, автостоянку и магазины.

Концепт парка «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе.

Аналогичный парк под названием «Новый Узбекистан» построен в Кибрайском районе Ташкентской области. По предложению президента он также организован в виде пяти ветвей огромного дерева, что символизирует пять приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана. Там же появилась стела «Истиклол» с птицей Хумо на вершине.

Третья фаза проекта рассчитана на 2024−2026 годы.

«После завершения строительства данного „умного“ городка будут созданы все условия для проживания, труда и отдыха населения. В результате к 2026 году Наманган станет городом-миллионником», — говорится в сообщении.