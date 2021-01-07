Строительство городского музея культуры и истории площадью 9354 кв.м. планируется начать в Бухаре в 2021 году. Здание объекта предлагается выполнить в форме двух куполов в восточном стиле, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области.

Музей расположится на территории комплекса Bukhara City и, предположительно, будет состоять из трёх-четырёх этажей. Здесь будут представлены шесть экспозиций, состоящих из почти 125 тысяч экспонатов об истории, природе и изобразительном искусстве Бухары.





В здании музея также будут построены конференц-зал, комнаты фондового архива, фитобар, офисы и зал ожидания.

Проект был разработан турецким архитектурно-дизайнерским бюро Studio Vertebra и оценивается в 6,9 млн долларов, добавили в хокимияте.





О строительстве Bukhara City рядом со Старым городом в Бухаре было объявлено в апреле прошлого года во время визита президента. Сообщалось, что на территории 46 га будут расположены 32 лота. В областной администрации уточнили, что общая площадь проекта расширена до 83 га, а количество лотов увеличено до 73 единиц. Стоимость проекта выросла с 225 млн долларов до 550 млн долларов.