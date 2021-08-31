В Кибрайском районе Ташкентской области состоялось торжественное открытие парка «Янги Узбекистон» и монумента Независимости, созданных в честь 30-летия независимости. На церемонии выступил президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Сверху парк своей формой напоминает гигантское дерево, от которого отходят пять ветвей. Это символизирует пять приоритетных направлений Стратегии действий, отмечается в сообщении. Здесь созданы и создаются искусственное озеро, спортивные и детские площадки, амфитеатр, фонтаны, объекты торговли и обслуживания, ремесленные магазины.

В центральной части парка расположился монумент Независимости.

«Сегодня мы широко отмечаем 30-летие независимости нашей страны. Но на самом деле история национальной государственности на территории Узбекистана насчитывает более 3000 лет. Это общепризнанный в мире научный факт. При создании данного монумента мы постарались отразить в нём эту концептуальную идею», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что в монументе запечатлены «важнейшие события, произошедшие с древних времён до новейшей истории Узбекистана». В комплексе, в частности, отражены образы полководцев и воинов, учёных и мыслителей, просветителей-джадидов.

«Полная испытаний жизнь Узбекистана при бывшем тоталитарном режиме, политика репрессий, мужество и стойкость нашего народа во Второй мировой войне выразительно отображены на барельефах монумента», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Голубой купол символизирует государство Амира Темура и через него — национальную государственность, обсерватория Мирзо Улугбека на фоне звёздного неба — важнейшие научные открытия узбекских учёных.

Монумент венчает образ раскинувшей крылья птицы Хумо, символизирующей мир и свободу, добро и благополучие. У подножия монумента высечены слова: «Вечная память всем нашим предкам, оставившим добрый след в истории народа».

На церемонии также выступили представители старшего поколения, деятели науки и культуры.

Шавкат Мирзиёев вместе с представителями общественности открыли монумент Независимости, возложив цветы к подножию памятника.

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