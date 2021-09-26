Кандидат: Шавкат Мирзиёев. Слоган кампании: «Новый Узбекистан — это общество и государство, где высшей ценностью являются человек и интересы народа»

«Газета.uz» публикует обзор предвыборной программы кандидата в президенты Узбекистана от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Шавката Мирзиёева (биография и программа на сайте партии).

«Наш народ ждёт от нас реализации новых действенных программ… Мы разработали Стратегию Нового Узбекистана и осуществим её вместе с нашим народом».

I. Создание новой экономики на основе науки и инноваций

В предстоящие пять лет валовой внутренний продукт на душу населения планируется увеличить в 1,6 раза. «К 2030 году доход на душу населения будет доведен до 4000 долларов, и тем самым создана прочная основа для вхождения в число стран с доходом выше среднего».

Объём производства промышленной продукции намечено увеличить в 1,4 раза, производительности труда — не менее чем в 2 раза. В отраслях-драйверах на основе принципа «от сырья — до готовой продукции» будет развиваться система промышленных кластеров. Планируется реализовать программы широкого внедрения новейших технологий в отрасли промышленности за счёт развития науки.

Основным драйвером экономического роста должна стать цифровая экономика, её объёмы намечено увеличить минимум в 2,5 раза. «Индустрия программных продуктов вырастет в 5 раз, объём их экспорта — в 10 раз и достигнет 500 млн долларов».

Каждую квартиру и социальное учреждение планируется подключить к высокоскоростному интернету по приемлемым ценам, все магистральные автомобильные дороги охватить мобильной связью и интернетом.

На основе принципа «Двигаются документы, а не граждане» до конца 2022 года делопроизводство и документооборот с населением во всех госорганах намечено полностью перевести в электронную форму. 100 из более 700 госуслуг планируется передать частному сектору.

Для сохранения высоких темпов экономического роста будет поддерживаться макроэкономическая стабильность. До конца 2023 года уровень инфляции намечено снизить до 5%. Дефицит госбюджета относительно ВВП должен составить не более 2,5%. С 2022 года не менее 5% бюджета каждого района, или 1,5−2 трлн сумов, по программе «Бюджет для граждан» будет направляться на решение самых насущных проблем.

Годовой размер новых внешних заимствований планируется ограничить 5 млрд долларов. Планируется пересмотреть ограничения на движение капитала с созданием «привлекательных для всех условий». Объём фондового рынка намечено довести до 7 млрд долларов.

Планируется принять Стратегию по привлечению местных и иностранных инвестиций, привлечь в течение пяти лет 120 млрд долларов, в том числе не менее 70 млрд долларов иностранных инвестиций. На основе государственно-частного партнерства в сферы транспорта, дорожного строительства, водного хозяйства и другие отрасли планируется привлечь 14 млрд долларов. Для развития в регионах промышленности и инфраструктуры будет создан Банк развития Узбекистана.

Экспортный потенциал страны планируется увеличить в 1,7 раза и довести до 30 млрд долларов в 2026 году.

Намечено принять «конкретные меры» по доведению доли частного сектора в ВВП до 80%, в экспорте — до 60%. Должна быть начата либерализация рынка энергоресурсов и природного газа, привлекаться частные инвестиции, а для защиты уязвимых слоев населения намечено ввести нормы социального потребления. До 2026 года объем производства электроэнергии в год планируется увеличить дополнительно на 30 миллиардов кВт.ч до 100 миллиардов кВт.ч. Доля частных банков в общем объёме банковских активов должна быть доведена до 60%.

Во все сферы намечено активно внедрять технологии «зелёной экономики», приоритетной задачей станет повышение энергоэффективности экономики на 20%, сокращение выбросов вредных газов — на 10%. Для этого планируется запуск ветровых, солнечных и гидроэлектростанций мощностью более 5000 МВт, что позволит экономить почти 3 миллиарда кубометров природного газа в год.

Планируется принять программу производства электромобилей и стимулирования их эксплуатации. В 2022 году для общественного транспорта Ташкента намечено приобрести 320 электробусов. Намечено создание специального фонда развития «зелёной экономики».

На крупных предприятиях намечено создание центров профессионального обучения, ожидается формирование новой системы подготовки квалифицированных специалистов совместно с хозяйственными объединениями и проектными институтами, в первую очередь в сферах производства стройматериалов, фармацевтической, текстильной, нефтехимической и электротехнической промышленности.





II. Активное предпринимательство и адресная финансовая поддержка — важный фактор сокращения бедности

«Одной из важнейших задач является сокращение бедности в стране как минимум в 2 раза до конца 2026 года».

Планируется уделить особое внимание дальнейшей поддержке предпринимательства. Намечена программа из около 60 новых инициатив и предложений по 7 направлениям.

С 2022 года ставку налога на имущество предприятий намечено снизить с 2% до 1,5%, с 2023 года ставку НДС- с 15% до 12%, налог на имущество и земельный налог с юридических лиц планируется объединить в единый налог на недвижимое имущество.

В сферах банковских, финансовых услуг и телекоммуникаций ставку налога на прибыль намечено снизить с 20% до 15% для всех субъектов предпринимательства.

Планируется исключить монополию в 25 видах деятельности (дорожное строительство, теплоснабжение, услуги благоустройства). На базе нескольких структур по содействию предпринимательству в городах и районах будет создан Совет предпринимателей.

Планируется расширить возможности получения конкретной профессии за счет государства для каждого. Масштабы профессионального обучения намечено увеличить в 2 раза. 2,5 миллионам человек, занятым в неформальном секторе экономики, планируется оказать содействие в легализации трудовой деятельности.

Намечено продолжать политику по повышению статуса женщин в обществе. За счёт создания условий для трудоустройства уровень безработицы среди них планируется сократить в 2 раза. В ближайшие три года свыше 10 тысячам женщин, нуждающимся в улучшении жилищных условий, планируется выделить жильё на льготной основе.

На новый уровень планируется поднять работу по поддержке населения, нуждающегося в социальной защите. Обеспечение социальными пособиями и материальной помощью намечено довести с 60% до 100%, «все они будут обеспечены гарантированной государством бесплатной медицинской помощью». При исчислении базовой величины пенсии за основу планируется брать не 10-, а 12-кратный предельный размер оплаты труда. Намечено внедрить систему предоставления в социальную аренду жилья малообеспеченным гражданам. Занятость лиц с инвалидностью планируется увеличить в 3 раза.

III. Повышение эффективности сельского хозяйства — требование реформ

Доходы дехкан и фермеров намечено увеличить в 2 раза за счёт «интенсивного развития сельского хозяйства на основе научного подхода».

Планируется полностью исключить вмешательство государства в сельское хозяйство. «Система установления цен государственными органами и обязательной закупки государством сельскохозяйственной продукции будет полностью упразднена с внедрением свободных рыночных отношений».

Намечены меры по увеличению производства экспортоориентированной продукции и развития плодоовощеводства. Планируется принять отдельный закон о повышении плодородия и защите почв.

Запланировано улучшение системы оказания агроуслуг на основе применения достижений науки и инноваций. Предстоит реализовать Национальную программу развития семеноводства, питомников и улучшения пород скота. Намечено создать Международный университет сельского хозяйства.

Площадь земель под кормовые культуры в животноводстве планируется увеличить более чем в 2 раза (с 340 тысяч до 700 тысяч га). Намечено восстановить 11 миллионов га пастбищ и повысить их урожайность. Объёмы заготовки мяса, молока, яиц и рыбы должны быть увеличены в 1,5−2 раза.

Планируется кардинально реформировать систему управления водными ресурсами, принять специальную государственную программу по сбережению не менее 7 миллиардов кубометров воды в год.





IV. Качественное образование — решающий фактор развития человеческого капитала

Планируется достичь 80-процентного охвата дошкольным образованием, создать ещё более 7000 детских садов. До конца 2024 года детей в возрасте 6 лет планируется полностью охватить подготовкой к школе.

С внедрением Государственной программы развития школ, предусматривающей строительство новых школ и увеличение количества частных школ, ожидается повышение качества образования. До 2026 года должны быть полностью пересмотрены учебные программы и учебники — на основе передового зарубежного опыта.

Охват высшим образованием намечено довести до 50%, с повышением качества образования. Намечено построить студенческие общежития почти на 100 тысяч мест. Государственные вузы должны поэтапно начать самостоятельно устанавливать размеры оплаты труда и численность работников, стоимость контракта и форму обучения. До 2026 года количество частных вузов планируется довести минимум до 50.

Планируется оказывать всестороннюю поддержку образовательным учреждениям всех ступеней и их работникам — воспитателям детских садов, учителям школ, профессорам и преподавателям вузов, научной и творческой интеллигенции. Намечено внедрить систему общереспубликанских спортивных игр — Национальной олимпиады по олимпийским и национальным видам спорта.





V. Здоровье населения — наше бесценное богатство

«Важнейшая задача — достижение высокой эффективности системы здравоохранения, снижение заболеваемости среди населения, широкая популяризация здорового образа жизни и повышение средней продолжительности жизни».

Объём ассигнований в эту сферу намечено увеличить в 2 раза. Планируется улучшить систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям. Намечено создать Республиканский центр медицинской реабилитации детей с филиалами в регионах.

Доля частного сектора в медицинских услугах должна достичь 25%. 11 медицинских вузов пройдут трансформацию, при них будут созданы клиники, преподаватели смогут повышать квалификацию за рубежом.

Объём выпускаемых в стране лекарственных средств и изделий медицинского назначения намечено повысить до 80%. Планируется продлить льготы производителям. Ожидается создание свыше 250 лабораторий Санитарно-эпидемиологической службы, имеющих международный статус.





VI. Сбалансированное развитие регионов — основа процветания страны

В разрезе районов и городов намечено реализовать 14 региональных программ.

В целях улучшения условий жизни населения в регионах планируется совершенствовать политику урбанизации. Намечены программы развития транспортно-логистической системы и инженерно-коммуникационной инфраструктуры между 18 крупными, 22 средними и 80 малыми городами.

На основе программы реновации в городах вместо старых домов планируется построить «современное жильё» площадью свыше 19 миллионов квадратных метров, на новых массивах планируется расселить более 275 тысяч семей.

Приоритетное внимание планируется уделить комплексному развитию всех городов, районов и аулов Каракалпакстана, повышению уровня и качества жизни каракалпакского народа.

«Продолжится начатая работа по превращению Ташкента в город с комфортной, экологически чистой средой и всеми необходимыми условиями для жизни». Планируется кардинально реформировать систему общественного транспорта, обновить 3000 км внутренних дорог и построить 10 «современных мостов». Площадь озеленения столицы намечено повысить до 30%, создать 9 общественных парков, 20 аллей, 250 км велосипедных и пешеходных дорожек. Очистные системы канализации намечено вывести за пределы города и построить новые на основе ГЧП.

Продолжится реализация программ «Обод қишлоқ» и «Обод маҳалла». Исходя из «точек роста» регионов особое внимание планируется уделить строительству объектов инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Запланировано строительство более 70 тысяч км автомобильных дорог, свыше 15 тысяч км сетей питьевого водоснабжения и 1000 км канализационной сети. Уровень обеспеченности населения централизованным питьевым водоснабжением намечено довести до 87%.

К 2026 году планируется довести число иностранных туристов до 9 миллионов, а внутренних туристов — до более 12 миллионов в год.

В сфере транспорта намечено создать возможность для ежедневного транспортного сообщения между Ташкентом и крупными городами, при котором время в пути займет не более 6−7 часов. Уровень электрификации железных дорог намечено повысить с нынешних 40% до 60%.

Ежегодно в регионах намечено высаживать 200 миллионов деревьев — в домохозяйствах, на улицах, в махаллях, городах и селах, по периметру полей и вдоль дорог. Планируется реализация общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёная среда»).

По примеру парка «Янги Узбекистон» в Каракалпакстане и областных центрах намечается создать парки площадью не менее 50 га. В городах и райцентрах должны быть созданы общественные парки из расчета один парк на каждые 50−100 тысяч жителей. Планируется ввести бессрочный мораторий на незаконную вырубку деревьев и установить «строгий запрет использовать территории парков и зелёных зон в каких-либо иных целях».

На высохшем дне Аральского моря планируется создать дополнительно 500 тысяч га зелёных насаждений с доведением их общей площади до 2,5 миллиона га, или 78% всей этой территории. В Приаралье намечено реализовать проекты по сохранению биоразнообразия, предупреждению изменения климата и деградации почв.

VII. Новый Узбекистан — страна демократии и гуманизма

«Важной задачей остаётся совершенствование государственного управления, превращение его в компактную, профессиональную, отвечающую требованиям времени, справедливую и высокоэффективную систему».

«Мы создадим все условия для того, чтобы махалля стала настоящей опорой и важнейшим звеном в общественном управлении и контроле. Будут расширены права и полномочия махалли, продолжится совершенствование порядка ее финансирования, определены дополнительные источники». Гражданам планируется предоставить возможность доступа к государственным и социальным услугам, обращения в госорганы непосредственно на территории махалли.

Планируется пересмотреть систему представительной и исполнительной власти областных, районных и городских уровней. В районных и городских кенгашах народных депутатов по меньшей мере 2−3 депутата будут работать на постоянной основе. Местные депутаты будут активно участвовать «в постоянном изучении и решении проблем махалли».

Намечено внедрить практику по выдвижению кандидатуры на должность хокима района и города депутатской группой партии, имеющей больше всего мест в кенгаше. Строительство сетей водоснабжения и канализации, внутренних дорог и других объектов инфраструктуры, а также утверждение программы занятости планируется отнести к компетенции кенгашей районов и городов.

Со следующего года в порядке эксперимента намечено расширить полномочия и возможности хокимов 28 районов и городов по развитию территорий и решению местных проблем. Планируется сформировать «реестр полномочий» территориальных исполнительных органов и оптимизировать более 500 дублирующих функций.

Руководители органов исполнительной власти всех уровней будут регулярно обнародовать свои годовые программы деятельности и реализуемые проекты. Намечено ввести ограничения на увеличение штата государственных органов. Имеющийся штат планируется сокращать за счет цифровизации и передачи части функций частному сектору. Планируется «критически пересмотреть» деятельность ряда министерств, ведомств и хозяйственных объединений, а также органов исполнительной власти на местах.

Кадры на госслужбу должны отбираться на конкурсной основе, с определением чётких требований непрерывного повышения квалификации, критериев оценки результативности и продвижения по службе. Планируется пересмотреть график работы и нормы труда.

Проекты строительства объектов социальной сферы, а также проекты в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», региональные инфраструктурные программы намечено разрабатывать с учётом мнений широкой общественности и публиковать в открытом доступе.

Намечено повысить правовой статус народных приёмных президента. «Мы примем Национальную программу „Халкчил давлат“ („Государство — для народа“)». Кроме того, запланировано принять Концепцию развития законодательства Узбекистана на основе изучения нормотворческой и правоприменительной практики.





VIII. Справедливость и верховенство закона — основа демократического государства

«Правосудие, честь, достоинство и права человека останутся высшей ценностью реформ в судебно-правовой сфере».

В рамках совершенствования системы рассмотрения жалоб на решения должностных лиц планируется расширить полномочия административных судов. Сюда должно войти рассмотрение дел о возмещении ущерба, причинённого госорганами, и других вопросов, связанных с наступлением правовых последствий. «Доказывание того, что решение не является незаконным, станет обязанностью должностных лиц, непосредственно принимавших это решение». Намечено ввести порядок применения «возрастающего» штрафа и других правовых мер за неисполнение должностными лицами решений административных судов.

В целях недопущения волокиты для граждан и предпринимателей намечено создать возможности для решения дел, при которых заявления в суд должны приниматься по принципу «единое окно» и решаться уполномоченными судебными инстанциями.

Деятельность органов прокуратуры должна быть нацелена на эффективную защиту чести и достоинства, прав и свобод граждан. Принцип «верховенства закона и неотвратимости наказания» намечено сделать главным критерием деятельности прокуратуры. Для этого планируется создать «новые правовые основы прокуратуры, строго обеспечивающей законность в стране».

Планируется «последовательно продолжить начатые реформы в системе органов внутренних дел» для превращения её в «поистине народную структуру». Основным критерием оценки деятельности органов внутренних дел должна стать результативность решения проблем населения, а также работы с обращениями граждан.

На всех уровнях системы МВД намечено образовать общественные советы. Должен быть принят Кодекс профессиональной этики, в сфере должны работать «честные, верные своему долгу, преданные Родине, ответственные кадры».

В рамках либерализации около 10 деяний, утративших свою значимость, планируется исключить из категории уголовных преступлений, количество смягчающих обстоятельств намечено увеличить с 9 до 15. Намечен запуск Единого электронного реестра учета лиц, задержанных по подозрению. «Невключение в реестр данных, относящихся к делу, станет основанием для признания задержания незаконным».

На борьбу с коррупцией планируется мобилизовать «все силы и средства государства и общества». Планируется поэтапно внедрить систему декларирования доходов и имущества госслужащих, создать реестр лиц, уличённых в коррупции, они будут ограничены в правах при поступлении на госслужбу и выдвижении на ответственные должности.

«Процессы государственных закупок и реализации государственной собственности станут полностью открытыми и прозрачными, проводиться с привлечением общественности».

Наконец, планируется внедрить систему оказания бесплатной юридической помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите, не только по уголовным, но и по гражданским и административным делам.

IX. Приоритетные задачи в сфере безопасности и открытой, прагматичной, активной внешней политики

«Мы продолжим целенаправленную и адресную работу по дальнейшему укреплению обороноспособности и военной мощи страны, осуществлению глубоко продуманной и взаимовыгодной внешней политики».

Планируется принять меры по разработке и реализации программ по повышению боеготовности и потенциала Вооруженных сил. Намечено усиление системы противовоздушной обороны страны, укрепление безопасности границ с широким использованием современных средств коммуникации и технических сооружений.

Должна быть продолжена «системная и глубоко продуманная, прагматичная внешняя политика и экономическая дипломатия». Планируется разработать Стратегию регионального сотрудничества Узбекистана по Центральной Азии. В приоритете останется расширение географии внешних связей.

Намечено усилить работу в органах и институтах ООН, глобальных и региональных экономических, финансовых и гуманитарных организациях. Намечено принять «конкретные практические шаги для вступления во Всемирную торговую организацию и углубления процессов интеграции с Евразийским экономическим союзом».

Планируется оказывать посильную помощь афганскому народу и всемерно содействовать установлению мира и спокойствия в Афганистане.

Намечено установить постоянные и эффективные связи с соотечественниками за рубежом с помощью Общественного фонда «Ватандошлар». Запланировано создание Международного института Алишера Навои, задачей которого станет популяризация за рубежом узбекского языка, культуры и национальных традиций.

X. По пути культурного и духовного развития

«Мы направим все свои силы и возможности на то, чтобы Новый Узбекистан стал страной высокой культуры и духовности, где люди живут свободно и благополучно». Планируется разработать Концепцию «Новый Узбекистан — просвещенное общество» и национальные программы по её реализации.

Намечено продолжить работу по развитию интеллектуального потенциала, мышления и мировоззрения населения, особенно молодежи, воспитание гармонично развитого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей, любви и преданности своему народу и Родине.

Запланировано принятие программ по повышению роли и влияния сфер науки, культуры и искусства, литературы и художественного творчества на развитие страны.

В центре внимания останутся «вопросы обеспечения религиозной толерантности и межнационального согласия в стране, защиты наших граждан от различных идеологических угроз, влияния чуждых течений и идей».

«Мы последовательно продолжим политику по укреплению атмосферы взаимного уважения и согласия между представителями всех наций и народностей, проживающими в нашей стране, созданию благоприятных условий для всех религиозных конфессий».