Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля подписал указ, которым отменяется практика реализации государственных объектов по «нулевой» стоимости и выставления их на публичные торги по стартовой цене «1 сум» с принятиеминвестиционных и социальных обязательств. Об этом сообщило Агентство по управлению госактивами.

Практика выставления гособъектов на торги по стартовой цене «1 сум» была предусмотрена прошлогодним постановлением президента. В этом году на продажу будет выставлено более 900 объектов госсобственности. Они будут выставляться на электронные торги по рыночной цене.

Кроме того, документом меняется порядок распределения средств от реализации государственных активов:

87% (было 73%) — в республиканский бюджет;

10 (24%) процента — в Фонд по управлению, трансформации и приватизации госактивов;

3% — Торгово-промышленной палате, с целевым направлением на поддержку развития предпринимательства, в том числе на финансирование учебных курсов, организуемых для предпринимателей.

Местные бюджеты также будут получать больше средств от продажи государственной собственности, реализуемых на основании решений председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента — 87% вместо 73%. Эти средства будут равномерно распределены между областным и районным (городским) бюджетами.

Кроме того, проект постановления о совершенствовании системы управления и поэтапной приватизации рынков и торговых комплексов теперь планируется внести в правительство до 1 декабря 2021 года (было 1 июля). Инвентаризация актов законодательства о приватизации, утверждение обновленных положения о приватизации с их унификацией отсрочено до 1 декабря 2021 года (было 1 июня).

В начале июля президент подчеркнул необходимость выставления на продажу с привлечением зарубежных консультантов государственных долей в 13 крупных объектах недвижимости в Ташкенте и в 11 отраслевых предприятиях. Хокимам областей, районов и городов поручено в течение месяца выставить на продажу 154 пустующих объекта, находящихся в их ведении.

В феврале президент поручал правительству ускорить приватизацию госактивов.

Финансовый аналитик Карен Срапионов рассматривал успешную приватизацию стратегических госактивов в Румынии в 2000-е годы, предлагая вариант организации приватизационного процесса.