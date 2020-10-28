Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября подписал указ «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов».

Согласно постановлению, рабочие группы во главе с премьер-министром изучили деятельность около трех тысяч предприятий с участием государства, разработали предложения по кардинальному сокращению доли предприятий с участием государства в экономике и повышению эффективности их деятельности.

Документом утверждены:

перечень крупных государственных предприятий и хозяйственных объединений, подлежащих трансформации (32 объекта); перечень предприятий с участием государства, в которых внедряются корпоративное управление и финансовый аудит, повышается операционная эффективность (39); перечень государственных активов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности (62); перечень предприятий, государственный пакет акций (доли) которых полностью реализуется частному сектору посредством публичных торгов (479); перечень недвижимых объектов государственной собственности, реализуемых частному сектору (15).

Кроме того, постановлением создается Департамент по трансформации крупных предприятий с участием государства при Министерстве финансов.

Департаменту поручено:

в срок до 1 апреля 2021 года — подготовить финансовые отчеты предприятий за 2019−2020 годы на основе Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) и внести на утверждение в Кабинет министров графика получения международных кредитных рейтингов;

— подготовить финансовые отчеты предприятий за 2019−2020 годы на основе Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) и внести на утверждение в Кабинет министров графика получения международных кредитных рейтингов; в срок до 1 апреля 2021 года — разработать для каждого предприятия стратегии финансового оздоровления, повышения операционной эффективности, а также среднесрочного и долгосрочного развития с привлечением авторитетных международных консалтинговых организаций на конкурсной основе;

— разработать для каждого предприятия стратегии финансового оздоровления, повышения операционной эффективности, а также среднесрочного и долгосрочного развития с привлечением авторитетных международных консалтинговых организаций на конкурсной основе; в срок до 1 июля 2021 года — внедрить систему современного корпоративного управления, предусматривающую проведение аудита закупок и систем управления, а также сформировать службу «системы соответствия» (комплаенса) и противодействия коррупции;

— внедрить систему современного корпоративного управления, предусматривающую проведение аудита закупок и систем управления, а также сформировать службу «системы соответствия» (комплаенса) и противодействия коррупции; в срок до 1 июля 2021 года — укомплектовать квалифицированными международными специалистами не менее 30% состава наблюдательных советов и не менее трех руководящих должностей в правлении предприятия путем активного привлечения на основе международного конкурса зарубежных специалистов данной сферы (в том числе из числа соотечественников) в наблюдательные советы и правления предприятий.

Соответствующим министерствам и ведомствам до 1 декабря 2020 года поручено провести инвентаризацию льгот и преференций, оказывающих влияние на конкурентную среду, внести в Администрацию президента проект постановления об их отмене.

Одновременно с проведением процесса трансформации предприятий, указанных в первых двух приложениях, планируется разработать план мероприятий по полному переходу к принципам рыночных отношений, формированию конкурентной среды и привлечению частного сектора в сферу деятельности данных предприятий.

Документом также утвержден обновленный состав Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

В случае, если стоимость государственных пакетов акций (долей), пропорциональная их размеру участия в чистых активах предприятий, указанных в приложении №4, не превышает 100 млн сумов, то они будут регулярно выставляться на публичные торги в порядке исключения по стоимости, равной пропорциональной доле чистых активов (или по номинальной стоимости, в случае если чистые активы меньше уставного капитала).

Агентство по управлению госактивами начнет выставлять на публичные торги пакеты акций (долей) предприятий и объектов недвижимого имущества, указанных в приложениях №4 и №5, начиная с 1 ноября 2020 года.

При этом госкомиссия по проведению тендерных торгов получает следующие дополнительные полномочия:

повторное определение на основе предложения Агентства стартовой цены государственного пакета акций (доли) и объектов недвижимого имущества, указанных в приложениях №4 и №5, в случае их нереализации в течение трех месяцев на публичных торгах по оценочной цене;

определение условий и форм реализации государственных активов, подлежащих реализации на основании постановлений президента Узбекистана и Кабинета министров;

принятие решений о приватизации объектов недвижимого имущества и формируемых в последующем государственных пакетов акций (долей) и государственных предприятий, определение условий их реализации, вида торгов и стартовой цены на публичных торгах.

Государственные пакеты акций (доли) предприятий, указанных в приложении №4, будут выставляются на торги единым лотом, а если их стоимость не превышает 100 млн сумов и они выставлены на публичные торги по стоимости, равной пропорциональной доле их чистых активов (в случае, если сумма чистых активов меньше уставного капитала — по номинальной стоимости), то в случае их нереализации в течение трех месяцев, они повторно выставляются на торги следующим образом: доли — по стартовой цене «1 сум», пакеты акций — на основе принципа «1 акция — один лот за 1 сум».

Кроме того, постановлением отменяется практика реализации государственных объектов по «нулевой» выкупной стоимости и они выставляются на публичные торги по стартовой цене «1 сум» с принятием инвестиционных и социальных обязательств на основании решений Жокаргы Кенеса и кенгашей народных депутатов областей, председателя Совета Министров Каракалпакстана и хокимов областей, а также Государственной комиссии по проведению тендерных торгов, принимаемых ими в рамках своих полномочий.

Государственные унитарные предприятия (ГУП) реорганизуются в хозяйственные общества с реализацией их госпакета акций (доли).

В трехмесячный срок планируется разработать проект постановления о совершенствовании системы управления и поэтапной приватизации рынков и торговых комплексов.

До 1 февраля 2021 года предлагается внести предложения о внедрении внешнего управления в деятельность специальных экономических зон, а также поэтапной их приватизации, а до 1 декабря 2020 года — предложения по эффективной эксплуатации находящихся за рубежом объектов государственного имущества, включая их реализацию, передачу в аренду либо доверительное управление.

Агентству по управлению госактивами совместно с Антимонопольным комитетом поручено обеспечить разработку и утверждение мер для обеспечения прозрачности процесса публичных торгов, проводимых на единой электронной торговой площадке «E-ijro auksion», полного исключения субъективного подхода и создания благоприятных условий для покупателей, предусматривающих:

в срок до 1 января 2021 года — утверждение единого порядка унификации торговых процедур на единой электронной торговой площадке и запуск на его основе усовершенствованного программного обеспечения, интегрированного с государственными органами;

и запуск на его основе усовершенствованного программного обеспечения, интегрированного с государственными органами; начиная с 1 января 2021 года — оформление результатов всех аукционных торгов путем использования QR-кода;

проведение повторных аукционных торгов для реализации недвижимых объектов государственной собственности и государственной доли периодичностью один раз каждые 10 календарных дней;

прием предложений покупателей начиная с момента объявления лотов на аукционе;

заключение договоров купли-продажи с единственным участником, если заявка, оформленная в соответствии с условиями реализации государственных активов, представлена только одним претендентом, за исключением государственной доли и недвижимых объектов государственной собственности, выставленных на реализацию по стартовой цене «1 сум».

В месячный срок Кабмину поручено внести на утверждение стратегию управления и реформирования предприятий с участием государства в 2020—2025 годах, до 1 декабря 2020 года — проекты законов «Об управлении государственным имуществом» и «О приватизации».