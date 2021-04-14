Приватизация является одним из важнейших элементов преобразования экономики и достижения лучших показателей развития. Она должна увеличить поступления в бюджет, улучшить условия жизни населения, предоставить большие перспективы развития для компаний за счёт привлечения ноу-хау и частного капитала и в целом повысить эффективность использования всех видов ресурсов (времени и навыков людей, финансов и природных богатств) в Узбекистане.

Последний год стал очень важным и активным в этой области: президент Узбекистана поручил ускорить приватизацию многих объектов государственного имущества, в т. ч. долей и акций в компаниях, банков, предприятиях автомобильной промышленности и т. д. Большинство из этих объектов уже были в различных приватизационных списках на протяжении последних 20 с лишним лет.

При этом принимаемые правительством меры пока не дали заметных существенных результатов — возможно, и рано спрашивать о них, но частные инвесторы, предприниматели и население явно желали бы видеть большую прозрачность и понимать вектор развития процесса приватизации, так как от их успеха зависит и благосостояние страны.

Ведь до сих пор неясны конкретные сроки и детали процесса приватизации: целью является максимизация поступлений в бюджет или скорейший перевод в частную форму собственности для внедрения коммерческих принципов управления? До какого уровня должны реформироваться госпредприятия перед приватизацией, чтобы не продавать их «дёшево»? Какова будет роль финансовых и иных консультантов в этом процессе?

Ответы на подобные вопросы описаны во множестве документов и сообщений, но финальная точка явно не поставлена. По этой причине, а также потому, что приватизацией занимаются несколько государственных организаций, процесс приватизации идет ни шатко ни валко — сложно припомнить успешно завершённые крупные приватизационные сделки (хотя бы на 10−20 млн долларов) за последние 2−3 года. Те, что были объявлены, в дальнейшем отменяются или пересматриваются (раз и два, например).

Хотелось бы остановиться на нескольких вопросах, не дающих процессу приватизации набрать нужный масштаб, динамику и долгосрочный стратегический характер, которые лежат вне сферы изменения национального законодательства и той работы, которую должны и могут выполнить органы власти. Я бы выделил:

отсутствие достаточного количества квалифицированных людских ресурсов. Очевидно, что штат госведомств всегда сталкивается с нехваткой времени на все процессы, усугубляемой необходимой, а иногда и чрезмерной бюрократией межведомственных согласований. Более того, многие государственные менеджеры могут быть не заинтересованы в принятии решений по вопросам приватизации госимущества без конкретных письменных указаний с «самого верха», так как опасаются за последующую трактовку своих действий со стороны правоохранительных органов, и история это подтверждает;

Очевидно, что штат госведомств всегда сталкивается с нехваткой времени на все процессы, усугубляемой необходимой, а иногда и чрезмерной бюрократией межведомственных согласований. Более того, многие государственные менеджеры могут быть не заинтересованы в принятии решений по вопросам приватизации госимущества без конкретных письменных указаний с «самого верха», так как опасаются за последующую трактовку своих действий со стороны правоохранительных органов, и история это подтверждает; недоверие со стороны иностранных инвесторов. Несмотря на существенные и очевидные достижения Узбекистана в последние четыре года, большинство крупных инвесторов и корпораций по-прежнему с опаской рассматривают предложения из Узбекистана из-за отсутствия ярких успешных примеров и всё ещё сохранившихся в памяти инвесторов проблемных кейсов;

Несмотря на существенные и очевидные достижения Узбекистана в последние четыре года, большинство крупных инвесторов и корпораций по-прежнему с опаской рассматривают предложения из Узбекистана из-за отсутствия ярких успешных примеров и всё ещё сохранившихся в памяти инвесторов проблемных кейсов; слаборазвитая инфраструктура рынка ценных бумаг. Так как большинство крупных государственных долей продаются в виде акций на фондовой бирже, многие международные инвесторы, контролирующие миллиардные фонды, просто не рассматривают узбекские активы, так как наш рынок дезинтегрирован от международного рынка капитала. Нет соглашений о международном клиринге и хранении ценных бумаг (об этом говорилось тут);

Так как большинство крупных государственных долей продаются в виде акций на фондовой бирже, многие международные инвесторы, контролирующие миллиардные фонды, просто не рассматривают узбекские активы, так как наш рынок дезинтегрирован от международного рынка капитала. Нет соглашений о международном клиринге и хранении ценных бумаг (об этом говорилось тут); конфликт интересов и запутанность связей вокруг предприятий требуют независимого участника процесса с высокой репутацией на внутреннем и международном уровне для предоставления гарантий для всех сторон процесса приватизации — инвестор должен быть спокоен за свои вложения и качество активов, государство — довольно стоимостью продажи, менеджмент и работники предприятий — уверены в своих перспективах и т. д. Эту роль обычно играют инвестиционные банки. Пока что известен только один такой случай — к приватизации «Кока-Колы» привлечён французский Rothschild & Co.

Безусловно, «волшебной таблетки» для решения упомянутых проблем нет, и каждая страна самостоятельно вырабатывает стратегию приватизации исходя из сложившихся обстоятельств и рыночной конъюнктуры. При этом в международной практике есть отдельные успешные примеры. В частности, я бы хотел обратить внимание на опыт Румынии, условия и предпосылки развития процесса приватизации в которой кажутся очень схожими с Узбекистаном.

Опыт Румынии

С начала 2000-х годов в стране начался резкий рост ВВП благодаря росту экспорта в страны Европы (с 37 млрд долларов в 2000 году до 98 млрд в 2005, или с примерно 1700 долларов на человека до более чем 4500), введена система инфляционного таргетирования, стартовала приватизация банковского сектора, проведена налоговая реформа и активно обсуждалась реформа пенсионной и системы здравоохранения. При этом доля государства оставалась высокой, предприятия были неэффективны, имелись существенные проблемы с коррупцией, а местный рынок капитала был не развит.

В 2005 году правительство страны создало специальный инвестиционный фонд Fondul Proprietatea, в который были внесены части государственных пакетов акций 80 предприятий, включая такие стратегически важные объекты, как объекты генерации и распределения электричества (включая АЭС) и газа, морские порты в Чёрном море, аэропорты и другие предприятия.

Важно отметить, что в большинстве случаев вносились не полные контрольные пакеты акций, подлежащие приватизации, а миноритарные пакеты (10−20%), тем самым контроль (51% и более) над предприятием по-прежнему оставался у государства.

Несколько лет ушло на согласования, оценку и прочие законодательные изменения, а в 2008 году начат процесс отбора международного управляющего для такого фонда. В 2009 году победителем тендера среди более чем 30 инвестиционных компаний стала Franklin Templeton, на данный момент управляющая активами размером 1,4 трлн долларов и входящая в топ-20 управляющих компаний мира с более чем 70-летней историей.

Привлечение крупного международного игрока с хорошей репутацией, опытом эффективного управления фондами и компаниями и обширной клиентской базой сразу помогло вывести страну на радар международных инвесторов. Более того, компания создала в Бухаресте крупнейший офис за пределами США, куда привлекла несколько десятков местных и иностранных специалистов, обеспечив передачу знаний, опыта и ноу-хау на местный рынок.

Franklin Templeton начала практику регулярных конференций и встреч аналитиков, как внутри страны, так и на международных площадках, на которые приглашался менеджмент компаний и государственные служащие для открытого общения с инвесторами.

Уже в 2011 году приватизационный фонд Fondul Proprietatea прошел листинг на местной фондовой бирже, что позволило акционерам свободно реализовывать акции на бирже, а новым инвесторам покупать их. Это дало всему населению страны, ранее не испытывавшему доверия к самостоятельному инвестированию в акции отдельных госпредприятий, доступ к участию в капитале крупнейших национальных предприятий.

Кроме того, иностранные институциональные портфельные инвесторы, для которых многие компании по отдельности казались небольшими для инвестиций или попросту слишком рискованным вложением, получили возможность вкладываться в акции самого фонда, который обладал необходимым масштабом, качеством менеджмента, отчётностью, а также ликвидностью на бирже.

В 2015 году осуществлен листинг Глобальный депозитарных расписок (GDR) фонда на Лондонской фондовой бирже, которое стало одним из крупнейших привлечений прямых инвестиций в капитал румынской компании. Привлечённые фондом деньги были направлены на финансирование инвестиционных проектов портфельных компаний на основании внутренних конкурсов и обоснования их эффективности с внедрением конкретных KPI и ориентиров для менеджмента.

Важнейшей составляющей успеха компании является качественная работа управляющего, контракт с которым уже несколько раз продлевался. Именно независимый международный статус управляющего позволяет ему, владея неконтрольными пакетами акций и частью мест в наблюдательном совете компаний, добиваться существенных успехов, противодействовать коррупционным влияниям и защищать интересы государства и населения как акционеров компаний.

В частности, действия управляющих позволили вскрыть и прекратить коррупционные схемы в области распределения электроэнергии и газа, увеличить прибыль портфельных компаний в 10−15 раз за 6−7 лет, повысить дивидендную доходность практически в два раза и т. д.

Достижение таких результатов обеспечивается за счёт:

— внедрения высоких стандартов корпоративного управления;

— привлечения независимых членов наблюдательных советов и внешних консультантов, уделяющих развитию компаний большое внимание;

— ограничения необоснованного вмешательства государственных органов;

— внедрения мотивационных программ для менеджмента, базирующихся в том числе и на динамике котировок акций и прибыльности компаний (менеджмент понимает, что более эффективно получать официальные бонусы за работу, чем пытаться получить коррупционный доход);

— диверсификации источников финансирования для портфельных компаний.

Более эффективно управляемые компании фонда получают возможность самостоятельного выхода на рынок капитала для привлечения долгового и капитального финансирования путем эмиссии облигаций и акций на местной и иностранных биржах.

Выгода государства в такой схеме основывается на следующих факторах:

государство оставляет за собой контроль в предприятиях и может не бояться рисков его потери даже в стратегических отраслях (50%+ контролируется напрямую, ещё часть через акции фонда);

рост котировок акций портфельных компаний позволяет регулярно повышать оценку этих компаний для последующей приватизации оставшихся акций. Т. е. государство получает возможность силами международно-признанной управляющей компании повышать стоимость своего пакета и в итоге получить максимальную выгоду для бюджета страны;

государство получает возможность силами международно-признанной управляющей компании повышать стоимость своего пакета и в итоге получить максимальную выгоду для бюджета страны; сотрудники государственных органов освобождены от необходимости осуществлять функции развития предприятий, т. к. вся эта работа осуществляется международным управляющим фондом. Государству остаётся лишь контролировать соблюдение управляющей компанией своих контрактных обязательств, KPI и законодательства страны. Кроме этого, участие управляющей компании отгораживает госпредприятия от необоснованного вмешательства со стороны госработников и связанных с этим рисков коррупции и конфликтов интересов. Сама управляющая компания имеет строгий контроль над действием своих сотрудников и консультантов, так как должна обеспечивать соответствие требованиям не только местного законодательства, но и международных договоров, и при этом сильно дорожит своей репутацией;

после достижения определённого уровня качества управления и эффективности портфельных компаний (заданных KPI), фонд и государство могут частично продать имеющиеся акции сторонним частным инвесторам в ходе вторичного размещения (SPO) на местной или иностранной бирже, направив полученные деньги в бюджет;

дивидендная политика в обновлённых эффективных компаниях обеспечивает существенно больший доход для бюджета, что позволяет перенаправлять средства на социальные объекты.

По большей части за счёт листинга фонда Fondul Proprietatea и портфельных компаний, Бухарестская биржа стала одной из наиболее динамично растущих в последние годы в регионе Восточной Европы. Развитие приватизационного фонда стало одним из стимулирующих факторов, приведших, в частности, к тому, что в сентябре 2019 года Румыния получила статус Secondary Emerging Market вместо Frontier Market со стороны индекса FTSE. Это открывает новые возможности в части привлечения крупных международных инвесторов на рынок и ценные бумаги страны.

Таким образом, плюсами реализации такой схемы можно назвать:

сохранение за государством контроля над предприятиями с их последующей реализацией после окончания процесса трансформации;

снятие с государственных органов чрезвычайной нагрузки и ограничение их вмешательства, которые мешают государству добиваться эффективных результатов приватизации;

доступ населения, местных и международных портфельных инвесторов к участию в капитале крупнейших компаний страны, «национальному достоянию» республики;

повышение качества управления, прозрачности и финансовых показателей компаний, повышения контроля за расходованием средств в госкомпаниях;

привлечение внимания и финансирования от крупнейших международных инвесторов в экономику страны без гарантий правительства, создание альтернативных банковским кредитам источников финансирования.

Я считаю, что вышеописанная реализация стратегии приватизации является привлекательной и для нашей страны — при этом это только один из вариантов, не исключающий параллельную реализацию других. Avesta Investment Group имеет давние партнёрские отношения с Franklin Templeton и детально изучила успешный опыт Румынии с приватизационным фондом. Мы готовы к совместной работе с правительством нашей страны для подготовки нормативно-правовой базы и проведению предварительных мероприятий по организации прозрачного тендера для создания приватизационного фонда в нашей стране и привлечения для его управления одной из именитых международных инвестиционных компаний.

Схема реализации описанного приватизационного процесса:

Формирование фонда. Государство оставляет за собой контроль и передаёт часть акций в госкомпаниях в фонд. Фонд управляется международной управляющей компанией Фонд осуществляет листинг на местной бирже. Местные и иностранные инвесторы получают возможность покупать акции фонда в ходе IPO (деньги на развитие компаний и финансирование деятельности фонда) / SPO (деньги в бюджет). Фонд осуществляет листинг на международной бирже для привлечения большего числа инвесторов международного уровня. Портфельные компании осуществляют листинг на местных и международных биржах для привлечения финансирования, инвесторов и предоставляют возможность государству и фонду продать свои акции по наивысшей цене, тем самым максимизировав прибыль бюджета и акционеров фонда.

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