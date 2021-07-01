Президент Шавкат Мирзиёев в четверг провёл совещание по вопросам приватизации государственных активов, сообщила пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в текущем и следующем году число предприятий с госдолей намечено сократить минимум в 3 раза. Эти планы определены указом президента об ускоренной приватизации госактивов от 27 октября 2020 года.

В первой половине текущего года за 1,1 трлн сумов было продано 478 объектов госсобственности. В то же время из 556 определенных к продаже объектов 288 всё ещё не выставлены на торги. Кроме того, до сих пор не проданы 511 объектов в распоряжении предприятий и банков с участием государства, не относящихся к их основной деятельности.

В этом году на продажу будет выставлено более 900 объектов госсобственности. Практика продажи госсобственности по стартовой цене 1 сум (как было предусмотрено прошлогодним указом), а также продажи земельных участков с инвестиционным обязательством будет отменена — объекты будут выставляться на электронные торги по рыночной цене.

Будет отменена плата за участие в онлайн-аукционе, а расходы предпринимателей на электронную регистрацию будет покрываться Агентством по управлению госактивами. При покупке недвижимости на аукционе срок оплаты будет продлен с 5 до 15 дней.

Планируется внедрить порядок, в соответствии с которым продажа и аренда зданий и транспортных средств организаций с государственной долей более 50% будет осуществляться только через электронный аукцион.

Президент подчеркнул необходимость выставления на продажу с привлечением зарубежных консультантов государственных долей в 13 крупных объектах недвижимости в Ташкенте и в 11 отраслевых предприятиях.

Хокимам областей, районов и городов поручено в течение месяца выставить на продажу 154 пустующих объекта, находящихся в их ведении.

Доля средств, остающихся в распоряжении регионов после продажи имущества, выставленного на торги хокимиятами, будет увеличена с 73% до 87%. Эти средства будут равномерно распределены между областным и районным (городским) бюджетами.

Агентству по управлению госактивами поручено повторно провести полную инвентаризацию непрофильных и пустующих объектов предприятий и банков с участием государства и подготовить их к приватизации.

В феврале президент поручал правительству ускорить приватизацию госактивов.