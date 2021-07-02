1 апреля в Узбекистане начался процесс вакцинации населения от коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 июня в стране использовано 3 млн 680 тысяч 361 доза вакцины.

«Это не означает, что вакцинировано столько же людей. Эти дозы указывают количество, используемое на этапах вакцинации. Для полной вакцинации следует получить 2 или 3 дозы в зависимости от вакцины», — говорится в сообщении.

Как отмечает Минздрав, за три месяца полностью вакцинированы 685 тысяч 564 человека (столько людей прошли полный курс иммунизации). Заместитель начальника Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья отмечал, что Узбекистан планирует к июню 2021 года вакцинировать до 60% населения страны. Но в итоге в стране с 33,9-миллионным населением (по итогам 2020 года) доля привитых составляет около 2% или 3,1% жителей в возрасте старше 19 лет (всего населения старше 19 лет — 21,4 млн человек).

Для достижения коллективного иммунитета, по оценкам специалистов, необходимо провакцинировать 60% взрослого населения (в других источниках больше), то есть в случае с Узбекистаном минимум более 12,8 млн человек (с учётом роста численности населения в январе-июне 2021 года).

Но, как пишет New York Time, пороговые значения продолжают расти. Это связано с тем, что первоначальные расчёты основывались на заразности исходной версии вируса. Преобладающий вариант, который сейчас циркулирует в США, называется B.1.1.7 («британский штамм») и впервые идентифицирован в Великобритании, который примерно на 60% более заразный. В результате эксперты теперь рассчитывают, что порог коллективного иммунитета составляет не менее 80%. Если разовьются еще более заразные варианты или если учёные обнаружат, что иммунизированные люди всё ещё могут передавать вирус, то расчёт придется снова пересмотреть в сторону увеличения.

Справка: коллективный иммунитет — сопротивление популяции распространению инфекции благодаря тому, что значительная часть ее членов имеет к ней иммунитет. Новые заражения становятся маловероятными, если у инфекции больше нет достаточного количества восприимчивых целей — то есть людей без иммунитета. Тогда говорят о достижении порога коллективного (популяционного) иммунитета.

По данным ВОЗ, доля людей, которым необходимо иметь иммунитет для обеспечения коллективного иммунитета, варьируется в зависимости от болезни. Например, для обеспечения коллективного иммунитета к кори требуется вакцинировать около 95% населения. Остальные 5% будут защищены благодаря тому, что корь не будет распространяться среди вакцинированных людей. Для полиомиелита пороговый уровень составляет около 80%. Доля населения, которая должна быть вакцинирована против COVID-19, для того чтобы начал формироваться коллективный иммунитет, неизвестна и, вероятно, будет варьироваться в зависимости от общины, вакцины, групп населения, приоритизированных для вакцинации, и других факторов.

Этапы вакцинации в Узбекистане

Вакцинация населения на первом этапе охватывала врачей, подверженных риску инфицирования COVID-19, и лиц в возрасте 65 лет и старше, с 27 апреля — учителей школ и сотрудников дошкольных учреждений, с 31 мая — студентов, обучающихся за рубежом, представителей СМИ, писателей и сотрудников телерадиокомпаний, с 22 июня — граждане старше 50 лет и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 25 июня в Ташкенте началась добровольная вакцинация от коронавируса всех групп населения старше 18 лет.

На территории рынков, супермаркетов, махаллей и других часто посещаемых объектов столицы открылось 46 пунктов вакцинации от коронавируса. Корреспондент «Газеты.uz» получила вакцину в одном из них и рассказала, как привиться от ковида и что для этого нужно.

Для сравнения в Казахстане с 18,9-миллионным населением на 1 июля вакцинировано 3,4 млн человек (17,9% населения), полный курс иммунизации прошли 2 млн человек (10,7%). Власти этой страны поставили перед собой цель в сентябре завершить вакцинацию 10 млн человек из групп риска.