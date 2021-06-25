В Ташкенте начинается добровольная вакцинация от коронавируса всех групп населения старше 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Привиться можно в закреплённых семейных поликлиниках.

«Газета.uz» сообщала, что в Узбекистане расширяется список вакцинируемых от коронавирусной инфекции. С 22 июня бесплатную вакцину от COVID-19 начали получать граждане старше 50 лет и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений.

Вакцинация населения, начавшаяся 1 апреля, на первом этапе охватывала врачей, подверженных риску инфицирования COVID-19, и лиц в возрасте 65 лет и старше, с 27 апреля — учителей школ и сотрудников дошкольных учреждений, с 31 мая — студентов, обучающихся за рубежом, представителей СМИ, писателей и сотрудников телерадиокомпаний.

По данным Минздрава на 24 июня в процессе вакцинации использовано 3,1 миллиона доз (на первом этапе — 1,83 млн, на втором — 1,1 млн, на третьем — 168 тысяч).