В Ташкенте на территории рынков, супермаркетов, школ и махаллей открылись дополнительные прививочные пункты от коронавируса.

Мирабадский район (4)

  • Мирабадский дехканский рынок
  • Korzinka.uz — Файзабад
  • Рисовый рынок
  • Korzinka.uz — Саракуль

Мирзо-Улугбекский район (5)

  • Ecobozor
  • Рынок «Буз базар»
  • Рынок «Ялангач»
  • Дехканский рынок «Навруз»
  • Филиал семейной поликлиники №8

Шайхантахурский район (4)

  • Дехканский рынок «Эски жува»
  • Вещевой рынок «Чорсу»
  • Korzinka.uz
  • Korzinka.uz

Юнусабадский район (5)

  • Дехканский рынок
  • Алайский дехканский рынок
  • Супермаркет Mega Planet
  • Korzinka.uz — Сайрам
  • Korzinka.uz

Яккасарайский район (3)

  • Рынок «Аския»
  • Next
  • Korzinka.uz

Чиланзарский район (6)

  • Korzinka.uz — метро «Чиланзар»
  • Рынок «Катартал»
  • Чиланзарский вещевой рынок
  • «Ипподром»
  • Korzinka.uz — Алгоритм

Сергелийский рынок (3)

  • Сергелийский авторынок
  • Дехканский рынок
  • Korzinka.uz

Яшнабадский район (6)

  • Махалла «Урта масжид»
  • Махалла «Дилбог»
  • Махалла «Олмос»
  • Рынок «Авиасозлар»
  • Ecobozor
  • Korzinka.uz

Алмазарский район (1)

  • Рынок «Тансыкбаева»

Учтепинский район (2)

  • ООО Sinomed
  • Дехканский рынок «Фархадский»

Бектемирский район (3)

  • Торговый комплекс Compass
  • Куйлюкский оптовый рынок
  • Куйлюкский дехканский рынок

Янгихаётский район (5)

  • Центральная многопрофильная поликлиника
  • Центральная многопрофильная поликлиника (филиал Бинокор)
  • Махалла «Чоштепа»
  • Школа №331
  • Школа №329

Накануне «Газета.uz» сообщала, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается бесплатная добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет.

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По данным Минздрава на 26 июня в процессе вакцинации использовано 3,28 миллиона доз (на первом этапе — 1,93 млн, на втором — 1,14 млн, на третьем — 202 тысячи).