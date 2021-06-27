В Ташкенте на территории рынков, супермаркетов, школ и махаллей открылись дополнительные прививочные пункты от коронавируса.

Мирабадский район (4)

Мирабадский дехканский рынок

Korzinka.uz — Файзабад

Рисовый рынок

Korzinka.uz — Саракуль

Мирзо-Улугбекский район (5)

Ecobozor

Рынок «Буз базар»

Рынок «Ялангач»

Дехканский рынок «Навруз»

Филиал семейной поликлиники №8

Шайхантахурский район (4)

Дехканский рынок «Эски жува»

Вещевой рынок «Чорсу»

Korzinka.uz

Korzinka.uz

Юнусабадский район (5)

Дехканский рынок

Алайский дехканский рынок

Супермаркет Mega Planet

Korzinka.uz — Сайрам

Korzinka.uz

Яккасарайский район (3)

Рынок «Аския»

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Korzinka.uz

Чиланзарский район (6)

Korzinka.uz — метро «Чиланзар»

Рынок «Катартал»

Чиланзарский вещевой рынок

«Ипподром»

Korzinka.uz — Алгоритм

Сергелийский рынок (3)

Сергелийский авторынок

Дехканский рынок

Korzinka.uz

Яшнабадский район (6)

Махалла «Урта масжид»

Махалла «Дилбог»

Махалла «Олмос»

Рынок «Авиасозлар»

Ecobozor

Korzinka.uz

Алмазарский район (1)

Рынок «Тансыкбаева»

Учтепинский район (2)

ООО Sinomed

Дехканский рынок «Фархадский»

Бектемирский район (3)

Торговый комплекс Compass

Куйлюкский оптовый рынок

Куйлюкский дехканский рынок

Янгихаётский район (5)

Центральная многопрофильная поликлиника

Центральная многопрофильная поликлиника (филиал Бинокор)

Махалла «Чоштепа»

Школа №331

Школа №329

Накануне «Газета.uz» сообщала, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается бесплатная добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет.

По данным Минздрава на 26 июня в процессе вакцинации использовано 3,28 миллиона доз (на первом этапе — 1,93 млн, на втором — 1,14 млн, на третьем — 202 тысячи).