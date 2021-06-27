В Ташкенте на территории рынков, супермаркетов, школ и махаллей открылись дополнительные прививочные пункты от коронавируса.
Мирабадский район (4)
- Мирабадский дехканский рынок
- Korzinka.uz — Файзабад
- Рисовый рынок
- Korzinka.uz — Саракуль
Мирзо-Улугбекский район (5)
- Ecobozor
- Рынок «Буз базар»
- Рынок «Ялангач»
- Дехканский рынок «Навруз»
- Филиал семейной поликлиники №8
Шайхантахурский район (4)
- Дехканский рынок «Эски жува»
- Вещевой рынок «Чорсу»
- Korzinka.uz
- Korzinka.uz
Юнусабадский район (5)
- Дехканский рынок
- Алайский дехканский рынок
- Супермаркет Mega Planet
- Korzinka.uz — Сайрам
- Korzinka.uz
Яккасарайский район (3)
- Рынок «Аския»
- Next
- Korzinka.uz
Чиланзарский район (6)
- Korzinka.uz — метро «Чиланзар»
- Рынок «Катартал»
- Чиланзарский вещевой рынок
- «Ипподром»
- Korzinka.uz — Алгоритм
Сергелийский рынок (3)
- Сергелийский авторынок
- Дехканский рынок
- Korzinka.uz
Яшнабадский район (6)
- Махалла «Урта масжид»
- Махалла «Дилбог»
- Махалла «Олмос»
- Рынок «Авиасозлар»
- Ecobozor
- Korzinka.uz
Алмазарский район (1)
- Рынок «Тансыкбаева»
Учтепинский район (2)
- ООО Sinomed
- Дехканский рынок «Фархадский»
Бектемирский район (3)
- Торговый комплекс Compass
- Куйлюкский оптовый рынок
- Куйлюкский дехканский рынок
Янгихаётский район (5)
- Центральная многопрофильная поликлиника
- Центральная многопрофильная поликлиника (филиал Бинокор)
- Махалла «Чоштепа»
- Школа №331
- Школа №329
Накануне «Газета.uz» сообщала, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается бесплатная добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет.
По данным Минздрава на 26 июня в процессе вакцинации использовано 3,28 миллиона доз (на первом этапе — 1,93 млн, на втором — 1,14 млн, на третьем — 202 тысячи).
oMIKROn
А ни че что в махалях начался шантаж — кто не привился тому: не дадут пенсию, выключат свет, воду, газ и прочие радости жизни? Как на счет коллективной подачи в суд? Думаю таких случаев много, а так же аудио и видео записей!
Catherine
А какой вакциной можно привиться?
Nikolay Sergeev
где поставки Спутника?