В Узбекистане расширяется список вакцинируемых от коронавирусной инфекции. Теперь бесплатную вакцину от COVID-19 смогут граждане старше 50 лет и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Об этом говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

На заседании спецкомиссии с участием депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и ученых научных центров обсуждалась эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в стране.

В первую очередь, профильным ведомствам поручено проводить разъяснительную работу, направленную на профилактику заболевания, а также контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе ношение масок в общественных местах и соблюдение физической дистанции.

Спецкомиссия также поручила проанализировать состояние готовности медицинских учреждений к лечению больных коронавирусной инфекцией в регионах и сформировать запас необходимых лекарств с учётом «небольшого увеличения случаев заражения в последние дни».

«Газета.uz» писала, что менее чем за две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем 2 раза — с 199 до 427 случаев в день. В Зангиатинской инфекционной больнице сообщили о росте числа обращений в 2 раза и госпитализаций пациентов в 1,5 раза.

Вакцинация населения, начавшаяся 1 апреля, на первом этапе охватывала врачей, подверженных риску инфицирования COVID-19, и лиц в возрасте 65 лет и старше, а с 27 апреля — учителей школ и сотрудников дошкольных учреждений.

По данным Минздрава на 19 июня в процессе вакцинации использовано 2,8 миллиона доз (на первом этапе — 1,7 млн, на втором — 1 млн, на третьем — 115 тысяч).