Во вторник, 27 апреля, в Узбекистане началась вакцинация учителей школ и сотрудников дошкольных образовательных организаций, а также граждан с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В первый же день по всей стране привито 17486 человек:

9343 педагога (22% — AstraZeneca, 78% — ZF-UZ-VAC2001);

5298 сотрудников ДОО (11% и 89%);

2845 человек с хроническими заболеваниями (23% и 77%).

«Газета.uz» писала, что вакцинация населения, начавшаяся 1 апреля, на первом этапе охватывала врачей, подверженных риску инфицирования COVID-19, и лиц в возрасте 65 лет и старше. По состоянию на 27 апреля по всей стране вакцину получили 600379 граждан.

Накануне Узбекистан получил вторые партии вакцин «Спутник-V» (50 тысяч доз) и ZF-UZ-VAC2001 (1 млн доз). Как сообщил замначальника главного управления здравоохранения Ташкента Улугбек Эгамбердиев, бесплатная вакцинация российским препаратом начнётся 28 апреля в центральных поликлиниках Ташкента для граждан старше 65 лет.