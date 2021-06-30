В Ташкенте на территории рынков, супермаркетов, школ и махаллей открылось 46 прививочных пунктов от коронавируса. Корреспондент «Газеты.uz» получила вакцину в одном из пунктов на территории Ecobozor в Мирзо-Улугбекском районе.

Информации о месте расположения пункта вакцинации на территории рынка нет. Узнать, где он находится, можно у охраны и продавцов.

В пункте вакцинации прививают узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Препараты хранятся в холодильнике. Для прохождения полного курса необходимо получить три инъекции с интервалами в три-четыре недели.

Для получения прививки необходим паспорт, его копия или фотография. Медработник также записывает активный номер телефона. Через 21−28 дней на него будет отправлено SMS-сообщение о необходимости получить вторую инъекцию. Это можно будет сделать в любом пункте вакцинации вне зависимости от того, где была получена первая доза.





Перед инъекцией медперсонал измеряет давление. Как сообщил «Газете.uz» директор НИИ вирусологии и главный инфекционист Минздрава Эркин Мусабаев, медработники также должны задать вопросы о состоянии здоровья и хронических заболеваниях, так как в некоторых случаях вакцину получать не рекомендуется. Однако корреспонденту «Газеты.уз» эти вопросы не задавали.





Эркин Мусабаев отметил, что зачастую побочных эффектов от препарата не бывает. В случае их проявления они оказываются лёгкими: невысокая температура один-два дня, ломота, суставная боль.

Это связано с тем, что вакцина, разработанная компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical совместно с Институтом микробиологии Академии наук Китая «чистая», то есть представляет собой рекомбинантный белок поверхностного антигена коронавируса, а не аденовирус, сказал директор НИИ вирусологии.





Перечень лиц, которым не рекомендуется прививаться, раздаётся всем медработникам, отметил Эркин Мусабаев. Список разработан Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. На момент публикации пресс-служба ведомства не ознакомила редакцию с перечнем. Однако, по словам Эркина Мусабаева, противопоказаний для беременных и кормящих женщин нет.

Последние исследований о вакцине ZF-UZ-VAC2001 были опубликованы в журнале The Lancet в марте. В анализе говорится, что по результатам второй фазы клинических испытаний, через две недели после получения третьей дозы препарата, у 92−97% человек были выявлены нейтрализующие антитела против COVID-19 как ответ на введённую вакцину.

«Другими словами, у этих лиц выработался иммунный ответ, который теоретически должен защитить их от COVID-заболевания (не инфекции), — пояснил „Газете.uz“ эпидемиолог, доктор медицинских наук Ренат Латипов. — Биология COVID такова, что вырабатываемый вакциной гуморальный иммунитет защищает организм в том случае, если вирус попадает в кровоток. Но это происходит не всегда. Иногда вирус не проникает глубже эпителия бронхиол — в этом случае развивается легкая форма заболевания. От этой формы вакцина не защищает, поэтому после вакцинации мы можем инфицироваться и распространять инфекцию. Иногда этот процесс может происходить бессимптомно. Поэтому мы рекомендуем соблюдать ограничительные и профилактические меры даже после вакцинации».

Ренат Латипов добавил, что на второй фазе клинических испытаний, о которых говорится в публикации The Lancet, изучается безопасность вакцины, а также её иммуногенные свойства.

В исследовании отмечается, что клинические испытания были в некотором смысле ограничены. Во-первых, добровольцы были молоды. Препарат не испытывали на детях и пожилых. Последние более уязвимы к инфекции SARS-CoV-2.

Во-вторых, иммуногенность препарата проверялась по истечении 14 дней после получения третьей дозы вакцины. В этот период невозможно оценить полную продолжительность иммунного ответа. Это можно выяснить в ходе третьей фазы клинических испытаний.

В-третьих, большинство добровольцев были представлены из числа китайского народа хань. Эффективность вакцины по результатам второй фазы не оценена, так как ни один участник испытаний впоследствии не подвергался воздействию вируса.

Эффективность против заболевания изучается на третьей фазе клинических испытаний, когда довольно большой группе добровольцев вводят вакцину, отметил Ренат Латипов. Иногда проводится слепое исследование с плацебо: часть испытуемых получает вакцину, другая часть — её имитацию. Затем за этими добровольцами наблюдают в естественных условиях и в конце подсчитывают, сколько человек заболело среди получивших вакцину и сколько — среди получивших плацебо. После этого высчитывают эффективность вакцины, сказал эксперт.

«Вопрос не в том, заболеют [привитые] или не заболеют. В медицине не бывает 100% и 0%… Вопрос о тяжелом течении болезни. Если 90 тысяч [получили вакцину] и, может, 10 человек заболеют, — это хороший результат», — прокомментировал эффективность вакцины Эркин Мусабаев.

В марте газета The New York Times писала, что производитель вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Институт микробиологии Академии наук Китая не опубликовали данных о третьей фазе клинических испытаний и эффективности препарата.

«Как мне известно, сбор данных по третьей фазе закончен или находится на этапе окончания. Данные собираются, должен быть проведен анализ. Сколько времени займёт этот процесс, не известно. Но судя по всему, третью фазу провели довольно грамотно с соблюдением требований к двойным слепым клиническим испытаниям», — сказал Ренат Латипов.