Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 12 мая, посвящённом экономическому росту в регионах и отраслях, высказался о внешнем долге страны, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, кредиты зарубежных финансовых институтов и международных банков направлены на развитие экономики и людей.

«Все говорят, что у нас растёт внешний долг. Если бы мы не брали деньги из-за границы, то смогли бы мы развить нашу экономику до такого уровня? Мы тратим как внутренние, так и иностранные деньги на изменение социально-экономической жизни… Если сегодня хокимы не изменят мышление, то они покинут работу. Они даже не знают, откуда и за счёт чего приходят эти деньги», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что 50% денежных поступлений 4200 проектов, реализованных за счёт кредитов на сумму 16 трлн сумов в рамках региональных программ за три года, оборачиваются вне банков. А по 2600 проектам на сумму 11,5 трлн сумов в текущем году уже 80% поступлений находятся во внебанковском обращении.

Президент считает, что эти проекты реализуются «только для получения кредита и очковтирательства». Он поручил вывести эти предприятия «из тени» и установить контроль за целевым использованием кредитов.

«Если продолжим мыслить по-старому, то завтра будет поздно… Мы для чего выделяем столько средств? Чтобы люди, экономика видели деньги, чтобы они развивались. Руководители, которые правильно не понимают этих вещей и не предпринимают никаких действий, будут уволены… Почему я говорю о развитии фондового рынка? Цель — развитие рынка, здоровой конкуренции и равноправной экономики», — сказал глава государства.

По данным Центрального банка, на 1 января 2021 года совокупный внешний долг Узбекистана составил 33,8 млрд долларов (59% к ВВП), что на 37,4% или на 9,2 млрд долларов больше, чем годом ранее.

В структуре доля госдолга составляет 21,3 млрд долларов (около 41% к ВВП — в пределах 60% считается безопасным для макроэкономической стабильности), долга частного сектора (банковский, нефтегазовый, энергетический, текстильный и другие), где большинство компании с госдолей, — 12,5 млрд долларов.

«Газета.uz» рассказывала, кому должен Узбекистан, в какой валюте берётся в долг и куда направляются заёмные средства.

Шавкат Мирзиёев на этом же совещании высказался о приписках в промышленных отраслях, запуске системы АСКУЭ, ситуации в школах, а также выразил обеспокоенность ростом проблемных кредитов.