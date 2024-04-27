В Юнусабадском уголовном суде Ташкента 26 апреля прошло третье заседание по делу Дмитрия Саттарова. В декабре его позвоночник во время прогулки с собакой сломал 40-летний прохожий Г. Р., решив, что собака 18-летнего парня проявила агрессию в сторону его ребёнка. «Газета.uz» рассказывала об инциденте и о начале суда.

Как сообщает наш корреспондент, на очередном заседании суда юноша, который из-за травмы не может вставать, вновь подключился к процессу из дома по видеосвязи — через Telegram.

В начале заседания прокурор зачитал обвинения обоим подсудимым. Г. Р. обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Согласно заключениям судмедэкспертиз, у Дмитрия Саттарова обнаружены «закрытая травма позвоночника, закрытый компрессионный перелом первого поясничного позвонка без нарушений функции спинного мозга, ушиб орбитальной части левого глаза и подкожная гематома».

Дмитрий Саттаров также выступает обвиняемым — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления). Согласно документам, у Г. Р. зафиксированы «телесные повреждения в области носа в виде порванной раны, закрытого перелома костей носа».

После зачитывания прокурором обвинений судья обратился к подсудимым с вопросом, признают ли они себя виновными. Дмитрий Саттаров ответил на вопрос отрицательно. Г. Р. сказал: «Признаю частично».

Адвокат юноши Виктория Шмарковская подала ходатайство с просьбой технически обеспечить связь со своим подзащитным во время заседаний. В своём обращении она заявила, что при видеозвонке через ноутбук, который стоит на столе у судьи, Дмитрий Саттаров может слышать и видеть только председательствующего. Своих адвокатов и остальных участников процесса он не видит и не слышит. А Дмитрия Саттарова, кроме судьи, никто не видит.

В связи с ходатайством суд перенёс следующее заседание на понедельник, 29 апреля. Как заявил председательствующий, если технически у суда не получится обеспечить аудио- и видеосвязь Дмитрия Саттарова с залом суда, заседания будут проводиться в выездном формате дома у парня.

Напомним, на предыдущем заседании от имени Дмитрия Саттарова были поданы ходатайства о пересмотре степени тяжести травм со средней на тяжкую, о повторной судмедэкспертизе, о прекращении уголовного дела в отношении Дмитрия Саттарова и о приостановлении рассмотрения дела до его выздоровления, а также о проведении аудио- и видеозаписи заседаний и об обозначении круга свидетелей. Суд только одобрил ходатайство о вызове Э. А. в качестве свидетеля и разрешил аудиозапись заседаний.