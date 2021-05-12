Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 мая провёл видеоселекторное совещание, посвященном макроэкономической ситуации, экономическому росту в регионах и отраслях, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, в условиях тяжелой ситуации с пандемией Узбекистан оказал поддержку секторам экономики и предпринимателям, что позволило сохранить экономическую стабильность, производственные показатели и рабочие места.

В первом квартале ВВП страны вырос на 3%, промышленность — на 3,8%, сельское хозяйство — на 3,1%. Доходы госбюджета по сравнению с прогнозом увеличились на 1,9 трлн сумов (5,7%), в том числе налоговые поступления — на 1,5 трлн сумов (6,1%). Экспорт в январе-апреле составил 3,2 млрд долларов (на 17% больше прогноза).

В то же время прогнозируемый темп экономического роста в 5,1% на текущий год намного ниже регионального и отраслевого потенциала, считает президент.

«Чтобы этот показатель составлял не менее 6%, вице-премьеры, министры, хокимы областей, районов и городов, а также руководители секторов должны найти дополнительные резервы и применить их на практике. Однако некоторые руководители отраслей и регионов не могут в полной мере воспользоваться созданными возможностями», — заявил он.

Например, в первом квартале объём производства «Узавтосаноат» упал на 40%, «Узбекнефтегаза» — на 4,7%, кожевенной продукции — на 10%.

«Как мы можем объяснить падение фармацевтического производства на 22% в то время, когда спрос на лекарства и медицинские изделия резко вырос за последний год?» — задался вопросом Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, производство на 74 крупных предприятиях области снизилось на 1,1 трлн сумов по сравнению с прошлым годом. В частности, в Ташкенте — на 23 предприятиях (390 млрд сумов), в Фергане — 4 (367 млрд сумов), в Кашкадарье — 6 (143 млрд сумов), в Ташкентской области — 12 (87 млрд сумов), в Бухаре — 5 (22 млрд сумов), в Самарканде — 4 (18 млрд сумов), в Сурхандарье — 9 (17 млрд сумов), в Намангане — 3 (13,5 млрд сумов).

Глава государства заявил, что Узбекистан смог избавиться от «приписок» в сфере хлопководства, но такие факты всё ещё встречаются в промышленных отраслях.

«Что это значит? Хокимы скрывают реальную ситуацию через знакомых и партнёров? Если он не сможет выполнить прогнозы, зачем ему оставаться руководителем?» — раскритиковал он.

Президент заявил, что каждый руководитель отрасли должен сообщить о существующих проблемах и найти их решение.

«Нам не нужны руководители, которые делают „ура-ура“. В условиях тяжёлой пандемии необходимо обеспечить экономическую стабильность. Вертикальная система в министерствах не работает. Министру не хватает инициативности. Чем занимаются столько заместителей министра? Каждый заместитель министра также должен нести ответственность и подотчётность в рамках закона. Заместители хокима тоже должны осознавать свои ответственность и подотчётность. Если заместители не могут выполнить возложенную на них задачу по итогам каждого квартала, если не могут тянуть телегу, их следует уволить», — сказал он.