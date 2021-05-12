Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 12 мая, посвящённом экономическому росту в регионах и отраслях, выразил беспокойство ростом проблемных кредитов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Для справки: Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.

По словам главы государства, в сфере промышленности сформировались проблемные кредиты на 3 трлн сумов, услуг и торговли — 2,1 трлн сумов, сельского хозяйства — 1,8 трлн сумов, строительства — 978 млрд сумов, транспорта и коммуникаций — 547 млрд сумов.

В разрезе регионов этот показатель в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях составляет по 1 трлн сумов.

Президент подчеркнул, что заместители премьер-министра, хокимы областей, районов и городов, руководители секторов и банков будут персонально отвечать за возврат этих кредитов.

«Мы выделяем беспрецедентные средства. Если мы будем выдавать их всем и никто не будет отвечать за возврат средств, кто будет вести учёт в государстве? Каждый хоким должен отчитаться о погашении кредитов в своём регионе», — сказал он.

Первый вице-премьер Ачилбай Раматов и другие вице-премьеры Джамшид Кучкаров, Сардор Умурзаков, Эльёр Ганиев, Бехзод Мусаев и Азиз Абдухакимов вместе с хокимами областей в течение двух недель должны провести полную инвентаризацию проблемных долгов предприятий, входящих в их комплекс, а затем утвердить график возвращения средств. До конца второго квартала поручено обеспечить возврат не менее 25% средств, а к концу года — все 100%.

Кроме того, первый заместитель председателя Центрального банка Ботир Захидов, первый заместитель главы Минэкономразвития вместе с хокимами областей, районов и городов, руководителями секторов будут отвечать за взыскание проблемных долгов на 466 млрд сумов по программам семейного предпринимательства.

«Если хоким области, города или района не будет знать учёт, то в отношении него будут приняты строгие меры, он ответит за всё», — заявил президент.

Что происходит с проблемными кредитами в Узбекистане

В начале июля стресс-тесты Центрального банка показали, что доля проблемных кредитов может увеличиться в несколько раз, что представляет серьёзный вызов для банковской системы. Прогнозировалось, что ряд предприятий не сможет обслуживать свои кредиты после 1 октября.

Директор Департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ Санжар Носиров в середине июля отмечал, что из-за пандемии коронавируса деловая активность в стране резко снизилась, а предприятия и население испытывают сложности в погашении задолженности перед банками из-за карантинных ограничений.

Представитель ЦБ указывал, что банковская система пролонгировала сроки погашения кредитов населения и субъектов предпринимательства на 25 трлн сумов. Однако, несмотря на пролонгирование кредитов, снижение ликвидных средств, банки должны выполнять свои обязательства.

В итоге регулятор пришёл к выводу, что единственный путь обеспечения стабильности банковской системы — возобновление и обеспечение бесперебойной деятельности предпринимателей, которые являются клиентами банков.

В 2020 году малому бизнесу было выделено кредитов и финансовой помощи на 120 трлн сумов. В результате более 104 тысяч предприятий, пострадавших от пандемии, восстановили деятельность, а оборотные средства частных предприятий увеличились на 33% по сравнению с предыдущим годом, сообщал президент Шавкат Мирзиёев.

Динамика доли проблемных кредитов (NPL) в кредитном портфеле банков (жёлтая линия) и доля NPL в структуре ипотечных кредитов (синяя линия). Источник: Центральный банк.

Заместитель председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев в апреле сообщал, что банковская система завершила 2020 год с долей проблемных кредитов на уровне 2,1%, но на 1 февраля показатель вырос уже до 2,7%, а на 1 марта — до 2,8%, или 7,8 трлн сумов (всего в кредитном портфеле — 280,2 трлн сумов). На 1 апреля показатель вырос до 3,6%, или 10,1 трлн сумов, то есть за месяц объём NPL вырос почти на 30%.

Он указывал, что, несмотря на восстановление деловой активности и соответствующие меры по пролонгации, пересмотру кредитов, созданию дополнительных условий со стороны банков, есть ряд отраслей, которые не восстановились.

«Есть достаточный объём предприятий, у которых есть проблемы. Эти заёмщики непосредственно влияют на своевременный возврат средств [банкам]», — заявил замглавы ЦБ.

Аброрхужа Турдалиева сообщал, что показатель NPL в кредитном портфеле банков продолжит расти, поскольку пандемия всё ещё оказывает влияние. При этом он добавил, что предстоящий рост доли проблемных кредитов «существенно не повлияет на устойчивость банковской системы».