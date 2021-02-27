Государственный долг Узбекистана на 1 января 2021 года составил 23,3 млрд долларов или 40,4% к валовому внутреннему продукту (ВВП), следует из отчёта Министерства финансов (.pdf).

Государственный долг в пределах 60% считается безопасным для макроэкономической стабильности. Источник: Минфин.

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Государственный внешний долг вырос на 34,4% — до 21,1 млрд долларов (36,5% к ВВП). Из этой суммы 15,1 млрд долларов (71,4%) — долг, привлеченный от имени правительства, 6 млрд долларов (28,6%) — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг увеличился 5,4% — до 23,3 трлн сумов или 2,2 млрд долларов (3,9% к ВВП). Из этой суммы 4 трлн сумов ($0,4 млрд) — государственные ценные бумаги, 19,3 трлн сумов ($1,8 млрд) — внутренний долг под гарантии государства.

В 2020 году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований был в пределах установленного лимита в 5,5 млрд долларов (5,35 млрд долларов), в 2021 году установлен лимит в 5 млрд долларов, указали в Минфине.


На 1 января 2018 года

На 1 января 2019 года

На 1 января 2020 года

На 1 января 2021 года*

Государственный
внешний долг

7,5

9,9

15,7

21,1

к ВВП (%)

12,7%

19,6%

27,2%

36,5%

Государственный внутренний долг

4,0

4,8

2,1

2,2

к ВВП (%)

6,8%

9,6%

3,6%

3,9%

Государственный долг, всего

11,5

14,7

17,8

23,3

к ВВП (%)

19,5%

29,2%

30,8%

40,4%

* — по предварительным расчётам.

За счёт чего вырос долг в 2020 году

Факторы роста государственного долга в прошлом году:

  • остаток средств по договорам внешнего заимствования, заключенным от имени Узбекистана, вырос на 4,4 млрд долларов;
  • по договорам под гарантию государства — на 1,0 млрд долларов;
  • по договором внутреннего заимствования под гарантию государства — на 0,5 трлн сумов;
  • по государственным ценным бумагам — на 2,7 трлн сумов.

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам 2020 года:

  • Поддержка бюджета — 3,7 млрд долларов (или 17,5% от общего государственного внешнего долга);
  • Электроэнергетика — 2,9 млрд долларов (13,7%)
  • Энергетика (нефть и газ) — 2,6 млрд долларов (12,4%);
  • Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,4 млрд долларов (11,5%);
  • Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,3 млрд долларов (11%);
  • Сельское хозяйство — 2,2 млрд долларов;
  • Суверенные международные облигации — 1,7 млрд долларов;
  • Образование и здравоохранение — 0,7 млрд долларов;
  • Химическая промышленность — 1,0 млрд долларов;
  • Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов;
  • Другие отрасли — 1,1 млрд долларов;

Кто даёт в долг

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов на 1 января 2021 года:

  • Азиатский банк развития — 5,0 млрд долларов;
  • Всемирный банк — 3,7 млрд долларов;
  • Государственный банк развития Китая и другие — 2,0 млрд долларов;
  • Эксимбанк Китая — 2,0 млрд долларов;
  • Японское агентство международного сотрудничества — 2,0 млрд долларов;
  • Международные инвесторы — 1,7 млрд долларов;
  • Фонда развития экономического сотрудничества и другие — 1,0 млрд долларов;
  • Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов;
  • Японский банк международного сотрудничества и другие — 0,4 млрд долларов;
  • Другие международные финансовые институты — 2,4 млрд долларов.

Минфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. При этом 44% этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.

Основными кредиторами Узбекистана являются Эксимбанк Китая, государственный банк развития Китая, Японское агентство международного сотрудничества и иностранные государственные финансовые институты других стран. В основном это заемные средства для финансирования различных инвестиционных программ под гарантию государства.

Расходы по обслуживанию долга перед кредиторами будут покрываться за счет средств, которые поступят от госпредприятий в результате финансирования инвестпроектов, заявили в Минфине.

Валютная структура долга

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:

  • Доллар США — 70%;
  • Японская иена — 11,3%;
  • СДР (специальные права заимствования) — 9,5%;
  • Евро — 5,1%;
  • Китайский юань — 1,3%;
  • Узбекский сум — 0,9%;
  • Южнокорейская вона — 0,9%;
  • Саудовский риал — 0,7%;
  • Кувейтский динар — 0,3%;
  • Дирхам ОАЭ — 0,02%.

Расходы на обслуживание госдолга

В 2020 году на обслуживание расходы на обслуживание госдолга (за счёт средств госбюджета и госпредприятий) составили 1,8 млрд долларов. Из них 1,1 млрд долларов — государственный внешний долг ($656,5 млн — выплаты по основному долгу, $405,1 млн- проценты), а также государственный внутренний долг — 666,9 млн долларов ($515,5 млн — основной долг, $151,4 млн- проценты).

В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.

При этом в обзоре не приведён уровень долга частного сектора (банковский, нефтегазовый, энергетический, текстильный и другие), где также присутствуют компании с госдолей. По данным Центрального банка на 1 октября 2020 года, доля частного сектора в совокупном внешнем долге страны составляет 10,59 млрд долларов.