Государственный долг Узбекистана на 1 января 2021 года составил 23,3 млрд долларов или 40,4% к валовому внутреннему продукту (ВВП), следует из отчёта Министерства финансов (.pdf).

Государственный долг в пределах 60% считается безопасным для макроэкономической стабильности. Источник: Минфин.

Государственный внешний долг вырос на 34,4% — до 21,1 млрд долларов (36,5% к ВВП). Из этой суммы 15,1 млрд долларов (71,4%) — долг, привлеченный от имени правительства, 6 млрд долларов (28,6%) — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг увеличился 5,4% — до 23,3 трлн сумов или 2,2 млрд долларов (3,9% к ВВП). Из этой суммы 4 трлн сумов ($0,4 млрд) — государственные ценные бумаги, 19,3 трлн сумов ($1,8 млрд) — внутренний долг под гарантии государства.

В 2020 году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований был в пределах установленного лимита в 5,5 млрд долларов (5,35 млрд долларов), в 2021 году установлен лимит в 5 млрд долларов, указали в Минфине.



На 1 января 2018 года На 1 января 2019 года На 1 января 2020 года На 1 января 2021 года* Государственный

внешний долг 7,5 9,9 15,7 21,1 к ВВП (%) 12,7% 19,6% 27,2% 36,5% Государственный внутренний долг 4,0 4,8 2,1 2,2 к ВВП (%) 6,8% 9,6% 3,6% 3,9% Государственный долг, всего 11,5 14,7 17,8 23,3 к ВВП (%) 19,5% 29,2% 30,8% 40,4%

* — по предварительным расчётам.

За счёт чего вырос долг в 2020 году

Факторы роста государственного долга в прошлом году:

остаток средств по договорам внешнего заимствования, заключенным от имени Узбекистана, вырос на 4,4 млрд долларов;

по договорам под гарантию государства — на 1,0 млрд долларов;

по договором внутреннего заимствования под гарантию государства — на 0,5 трлн сумов;

по государственным ценным бумагам — на 2,7 трлн сумов.

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам 2020 года:

Поддержка бюджета — 3,7 млрд долларов (или 17,5% от общего государственного внешнего долга);

Электроэнергетика — 2,9 млрд долларов (13,7%)

Энергетика (нефть и газ) — 2,6 млрд долларов (12,4%);

Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,4 млрд долларов (11,5%);

Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,3 млрд долларов (11%);

Сельское хозяйство — 2,2 млрд долларов;

Суверенные международные облигации — 1,7 млрд долларов;

Образование и здравоохранение — 0,7 млрд долларов;

Химическая промышленность — 1,0 млрд долларов;

Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов;

Другие отрасли — 1,1 млрд долларов;

Кто даёт в долг

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов на 1 января 2021 года:

Азиатский банк развития — 5,0 млрд долларов;

Всемирный банк — 3,7 млрд долларов;

Государственный банк развития Китая и другие — 2,0 млрд долларов;

Эксимбанк Китая — 2,0 млрд долларов;

Японское агентство международного сотрудничества — 2,0 млрд долларов;

Международные инвесторы — 1,7 млрд долларов;

Фонда развития экономического сотрудничества и другие — 1,0 млрд долларов;

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов;

Японский банк международного сотрудничества и другие — 0,4 млрд долларов;

Другие международные финансовые институты — 2,4 млрд долларов.

Минфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. При этом 44% этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.

Основными кредиторами Узбекистана являются Эксимбанк Китая, государственный банк развития Китая, Японское агентство международного сотрудничества и иностранные государственные финансовые институты других стран. В основном это заемные средства для финансирования различных инвестиционных программ под гарантию государства.

Расходы по обслуживанию долга перед кредиторами будут покрываться за счет средств, которые поступят от госпредприятий в результате финансирования инвестпроектов, заявили в Минфине.

Валютная структура долга

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:

Доллар США — 70%;

Японская иена — 11,3%;

СДР (специальные права заимствования) — 9,5%;

Евро — 5,1%;

Китайский юань — 1,3%;

Узбекский сум — 0,9%;

Южнокорейская вона — 0,9%;

Саудовский риал — 0,7%;

Кувейтский динар — 0,3%;

Дирхам ОАЭ — 0,02%.

Расходы на обслуживание госдолга

В 2020 году на обслуживание расходы на обслуживание госдолга (за счёт средств госбюджета и госпредприятий) составили 1,8 млрд долларов. Из них 1,1 млрд долларов — государственный внешний долг ($656,5 млн — выплаты по основному долгу, $405,1 млн- проценты), а также государственный внутренний долг — 666,9 млн долларов ($515,5 млн — основной долг, $151,4 млн- проценты).

В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.

При этом в обзоре не приведён уровень долга частного сектора (банковский, нефтегазовый, энергетический, текстильный и другие), где также присутствуют компании с госдолей. По данным Центрального банка на 1 октября 2020 года, доля частного сектора в совокупном внешнем долге страны составляет 10,59 млрд долларов.