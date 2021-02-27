Государственный долг Узбекистана на 1 января 2021 года составил 23,3 млрд долларов или 40,4% к валовому внутреннему продукту (ВВП), следует из отчёта Министерства финансов (.pdf).
Государственный долг в пределах 60% считается безопасным для макроэкономической стабильности. Источник: Минфин.
Государственный внешний долг вырос на 34,4% — до 21,1 млрд долларов (36,5% к ВВП). Из этой суммы 15,1 млрд долларов (71,4%) — долг, привлеченный от имени правительства, 6 млрд долларов (28,6%) — под гарантию Узбекистана.
Государственный внутренний долг увеличился 5,4% — до 23,3 трлн сумов или 2,2 млрд долларов (3,9% к ВВП). Из этой суммы 4 трлн сумов ($0,4 млрд) — государственные ценные бумаги, 19,3 трлн сумов ($1,8 млрд) — внутренний долг под гарантии государства.
В 2020 году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований был в пределах установленного лимита в 5,5 млрд долларов (5,35 млрд долларов), в 2021 году установлен лимит в 5 млрд долларов, указали в Минфине.
На 1 января 2018 года
На 1 января 2019 года
На 1 января 2020 года
На 1 января 2021 года*
Государственный
7,5
9,9
15,7
21,1
к ВВП (%)
12,7%
19,6%
27,2%
36,5%
Государственный внутренний долг
4,0
4,8
2,1
2,2
к ВВП (%)
6,8%
9,6%
3,6%
3,9%
Государственный долг, всего
11,5
14,7
17,8
23,3
к ВВП (%)
19,5%
29,2%
30,8%
40,4%
* — по предварительным расчётам.
За счёт чего вырос долг в 2020 году
Факторы роста государственного долга в прошлом году:
- остаток средств по договорам внешнего заимствования, заключенным от имени Узбекистана, вырос на 4,4 млрд долларов;
- по договорам под гарантию государства — на 1,0 млрд долларов;
- по договором внутреннего заимствования под гарантию государства — на 0,5 трлн сумов;
- по государственным ценным бумагам — на 2,7 трлн сумов.
Распределение долга по секторам
Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам 2020 года:
- Поддержка бюджета — 3,7 млрд долларов (или 17,5% от общего государственного внешнего долга);
- Электроэнергетика — 2,9 млрд долларов (13,7%)
- Энергетика (нефть и газ) — 2,6 млрд долларов (12,4%);
- Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,4 млрд долларов (11,5%);
- Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,3 млрд долларов (11%);
- Сельское хозяйство — 2,2 млрд долларов;
- Суверенные международные облигации — 1,7 млрд долларов;
- Образование и здравоохранение — 0,7 млрд долларов;
- Химическая промышленность — 1,0 млрд долларов;
- Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов;
- Другие отрасли — 1,1 млрд долларов;
Кто даёт в долг
Государственный внешний долг в разрезе кредиторов на 1 января 2021 года:
- Азиатский банк развития — 5,0 млрд долларов;
- Всемирный банк — 3,7 млрд долларов;
- Государственный банк развития Китая и другие — 2,0 млрд долларов;
- Эксимбанк Китая — 2,0 млрд долларов;
- Японское агентство международного сотрудничества — 2,0 млрд долларов;
- Международные инвесторы — 1,7 млрд долларов;
- Фонда развития экономического сотрудничества и другие — 1,0 млрд долларов;
- Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов;
- Японский банк международного сотрудничества и другие — 0,4 млрд долларов;
- Другие международные финансовые институты — 2,4 млрд долларов.
Минфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. При этом 44% этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.
Основными кредиторами Узбекистана являются Эксимбанк Китая, государственный банк развития Китая, Японское агентство международного сотрудничества и иностранные государственные финансовые институты других стран. В основном это заемные средства для финансирования различных инвестиционных программ под гарантию государства.
Расходы по обслуживанию долга перед кредиторами будут покрываться за счет средств, которые поступят от госпредприятий в результате финансирования инвестпроектов, заявили в Минфине.
Валютная структура долга
Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:
- Доллар США — 70%;
- Японская иена — 11,3%;
- СДР (специальные права заимствования) — 9,5%;
- Евро — 5,1%;
- Китайский юань — 1,3%;
- Узбекский сум — 0,9%;
- Южнокорейская вона — 0,9%;
- Саудовский риал — 0,7%;
- Кувейтский динар — 0,3%;
- Дирхам ОАЭ — 0,02%.
Расходы на обслуживание госдолга
В 2020 году на обслуживание расходы на обслуживание госдолга (за счёт средств госбюджета и госпредприятий) составили 1,8 млрд долларов. Из них 1,1 млрд долларов — государственный внешний долг ($656,5 млн — выплаты по основному долгу, $405,1 млн- проценты), а также государственный внутренний долг — 666,9 млн долларов ($515,5 млн — основной долг, $151,4 млн- проценты).
В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.
При этом в обзоре не приведён уровень долга частного сектора (банковский, нефтегазовый, энергетический, текстильный и другие), где также присутствуют компании с госдолей. По данным Центрального банка на 1 октября 2020 года, доля частного сектора в совокупном внешнем долге страны составляет 10,59 млрд долларов.