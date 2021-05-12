Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 12 мая, посвященном экономическому росту в регионах и отраслях, поручил увеличить объёмы производства основных энергоресурсов для дальнейшего экономического роста, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Например, в первом квартале из-за снижения добычи природного газа на 1,7% не обеспечено производство 600 тысяч тонн цемента, 55 тысяч тонн минеральных удобрений и 330 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Глава государства поручил министру энергетики Алишеру Султанову и председателю «Узбекнефтегаза» Мехриддину Абдуллаеву «безоговорочно обеспечить добычу 9 млрд кубометров природного и 165 тысяч тонн сжиженного газа во втором квартале, ликвидировав отставание в первом квартале».

Президент также дал указания главе Минэнерго Алишеру Султанову, его заместителю Шерзоду Ходжаеву, председателю АО «Тепловые электрические станции» Фархаду Абдурахманову и главе «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинову произвести во втором квартале в общей сложности 15,5 млрд кВт электроэнергии, чтобы полностью удовлетворить потребности промышленности, бизнеса и населения.

«Алишер Султанов, Мустафоев (председатель „Региональных электрических сетей“ Улугбек Мустафоев — ред.) вместе с хокимами областей должны до 1 августа этого года полностью внедрить систему АСКУЭ, полностью устранив существующие задержки», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Автоматизированную систему учёта и контроля электроэнергии (АСКУЭ) начали внедрять в Узбекистане еще в 2010 году. Реализацию проекта планировалось завершить в 2015 году, затем сроки отодвинули до конца 2017 года. Далее полный охват населения АСКУЭ планировался к концу 2021 года, но сроки сдвинули на конец 2020 года.

Затем полностью завершить охват потребителей системой было намечено к 1 марта, потом в апреле 2021 года.

К АСКУЭ запланировано подключить в общей сложности более 7,4 миллиона потребителей. Отмечалось, что в 7 районах и городах, где была внедрена система учёта, собираемость платежей увеличилась на 40%, а дебиторская задолженность снизилась на 20%.

Ранее Шавкат Мирзиёев говорил, что самой большой проблемой в сферах электро- и газоснабжения было отсутствие учёта.