Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 12 мая высказался о состоянии школ в стране, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Я скажу вам, что меня беспокоит: условия в школе. Когда видишь ситуацию в школе, хватаешься за голову. За эти 4 года мы уделяли много внимания школе, но проблем ещё много. Мы игнорировали недостатки 27 лет. Я хорошо осведомлён о состоянии школ в Сурхандарье, Кашкадарье и Самарканде», — сказал он.

Фото: Пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «в то время, когда закладывается основа для Третьего Ренессанса, намеченное не может быть реализовано, если средства не будут потрачены правильно». Он отметил, что деньги, в первую очередь, необходимо направить в школы, учебники, условия, зарплаты учителей.

По его словам, сейчас на ремонт школ необходимо 30 трлн сумов.

«В своё время были поставлены парты и открыты филиалы школ. Сейчас это становится большой проблемой: какими будут образование детей, обучающихся в филиалах таких школ, уровень учителей, зарплата, условия — ответа на это нет. Это только проблемы школьного образования. Когда я вызвал [министра народного образования Шерзода] Шерматова, он сказал, что для улучшения ситуации потребуется 30 трлн сумов. Это деньги только на ремонт, не считая книг и парт. Когда я вызвал [министра здравоохранения Абдухакима] Хаджибаева, он говорит, что нужно 60 трлн сумов. Откуда мы возьмём эти деньги?» — задался вопросом глава государства.

Президент подчеркнул необходимость своевременного поступления налоговых поступлений для решения текущих социальных проблем, которые накопились за годы, и поручил усилить контроль за целевым использованием средств.

Министр финансов Тимур Ишметов, председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев и председатель Государственного таможенного комитета Муротжон Азимов должны задействовать все возможности и ресурсы для обеспечения налоговых поступлений в бюджет на 26 трлн сумов в мае-июне. К прогнозу на второй квартал необходимо дополнительно привлечь средства на 3,2 трлн сумов: 2,7 трлн сумов — ГНК, 500 млрд сумов — ГТК, сказал глава государства.

В начале мая министр народного образования Шерзод Шерматов рассказывал, что в Узбекистане число учеников (6,24 млн) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 млн). Если тенденция продолжится, эта разница достигнет 2 миллионов, заявил он. Глава объяснил переполненные классы и обучение в две смены ростом населения и переводом школ на 9-летнее образование и выдвинул несколько предложений для решения проблем.