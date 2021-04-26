Проект концепции комплекса «Истиклол», посвященного 30-летию независимости Узбекистана, будет утверждён в ближайшие дни. Об этом на пленарном заседании Сената 23 апреля сообщил министр строительства Батыр Закиров, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Предыстория

Создание комплекса «Истиклол"и возведения в нём «монументальной композиции, отражающей суть и огромное историческое значение нашей независимости» было предусмотрено в постановлении президента от 17 декабря 2020 года.

В начале февраля Институт истории Академии наук через хокимият Ташкента объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса. В рамках конкурса необходимо разработать проект концепции комплекса «Истиклол», который «олицетворяет 3000-летнюю политическую, экономическую, научную, культурную, духовную историю узбекской государственности и процессы, охватившие последние 30 лет, особенно этап строительства нового Узбекистана».

«Газета.uz» обратила внимание, что президенту Шавкату Мирзиёеву проект комплекса презентовали ещё 11 января.

Позже хокимият Ташкента подтвердил строительство комплекса «Истиклол» на территории между улицами Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и Афросиёб — на территории сквера «Голубы купола», напротив Центрального универмага (ЦУМ).

Эта новость вызвала бурные обсуждения в социальных сетях, в связи с чем хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 13 февраля провёл встречу с общественностью. Градоначальник заявил, что «монумент самому дорогому для народа Узбекистана — независимости — не может не быть в самом центре столицы».

Через несколько дней хокимият Ташкента представил макет бульвара «Голубые купола» с указанием места, где планируется строительство комплекса «Истиклол». В макете парк представлен в существующем виде — в знак того, что никаких изменений, кроме возведения стелы, не ожидается.

Министр строительства Батыр Закиров также подтвердил, что для комплекса «Истиклол» место уже выбрано.

«Наш уважаемый президент выехал на место, ознакомился этим вопросом и выразил своё мнение. Он дал поручения по дополнительным работам в этом направлении», — сказал он.

Конкурс подходит к концу

Глава Минстроя напомнил, что хокимият Ташкента и Институт истории Академия Наук через веб-сайты объявили конкурс на создание проекта концепции комплекса «Истиклол». По его словам, в конкурсе приняли участие 33 претендента, из них 14 провели презентацию своих работ. Комиссия отобрала работы, которые были презентованы президенту, сообщил он.

«По этому вопросу наши работы — в процессе. Уважаемый президент дал поручение продлить длительность конкурса на 10 дней. В ближайшие дни проект концепции будет утверждён и работы начнутся», — заявил Батыр Закиров.

С начала объявления конкурса Институт истории АН не представил проекты работ, которые участвуют в конкурсе.

Ранее министр строительства также комментировал реконструкцию мемориального комплекса «Шахидлар хотираси», который. по его словам, «находится в плачевном состоянии». Он заявил, что проект будет выставлен для обсуждения, «и в случае возникновения противоречий они также будут рассмотрены». Однако всё ещё проект не представлен для общественности.