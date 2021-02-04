Хокимият Ташкента прокомментировал строительство комплекса «Истиклол» на территории между улицами Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и Афросиёб — на территории сквера «Голубы купола», напротив Центрального универмага (ЦУМ).

3 февраля столичная администрация объявила конкурс на создание проекта концепции комплекса «Истиклол», посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

«Напоминаем, что в условиях конкурса отдельно указано, что создание комплекса, отражающего историю нашей страны, наши достижения в годы независимости, национальную уникальность, должно быть осуществлено с сохранением многолетних декоративных деревьев на территории и без влияния на текущее состояние парка», — говорится в сообщении.

Хокимият указал, что Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды проведёт опись и возьмёт под защиту все деревья на территории, где планируется построить комплекс.

При этом, как отмечает хокимият, фото проекта комплекса, распространённое в соцсетях, не является основанием для строительства.

«Причина объявления конкурса также кроется в создании условий для широкой общественности и для обсуждения проектов… Отборочная комиссия будет принимать предложения о проектах, в первую очередь направленных на создание благополучной среды и благоприятных условий для людей, с сохранением всех деревьев на территории», — следует из сообщения.

Возможный проект комплекса «Истиклол» напротив ЦУМа в Ташкенте. Фото: «Узбекистан 24».

11 января президент Шавкат Мирзиёев знакомился с презентацией крупных инвестпроектов, которые банки планируют реализовать в 2021 году. «Газета.uz» обратила внимание, что среди них был проект комплекса, который, судя по презентации, расположится напротив ЦУМа.