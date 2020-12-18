Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о проведении на высоком уровне празднования 30-летия государственной независимости Узбекистана, которое отмечается в следующем году.

В документе отмечается, что за прошедшие три десятилетия страна «из отсталой республики с однобокой экономикой превратилась в современное, открытое и демократическое государство — где динамично развиваются все сферы, растет уровень жизни и общественно-политическая активность граждан, меняется их сознание и мировоззрение».

Несмотря на продолжающиеся во всем мире пандемию короновируса и экономический кризис, а также другие угрозы и вызовы, «наш народ последовательно идет по пути независимого развития», говорится в постановлении.

«Важнейшее значение 30-летнего рубежа государственной независимости Республики Узбекистан заключается в том, чтобы на основе подведения итогов пройденного нами пути, глубокого анализа осуществляемых в стране процессов обновления ещё больше активизировать усилия, направленные на выполнение приоритетной для нас задачи, — формирование фундамента новой эпохи развития Узбекистана», — подчеркивается в документе.

Постановлением образована Республиканская комиссия по подготовке и проведению на высоком уровне празднования 30-летия государственной независимости страны во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Традиционная программа «организационно-практических, духовно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий» на этот раз получила девиз «Нам жить в новом Узбекистане — свободной и процветающей стране!»

В рамках подготовки к юбилею в столице запланировано создание комплекса «Истиклол» и возведения в нём «монументальной композиции, отражающей суть и огромное историческое значение нашей независимости».

Строящейся в Ташкенте наземной кольцевой линии метро будет присвоено название «Узбекистон мустакиллигининг 30 йиллиги».

Во всех регионах Намечены праздничные торжества и народные гуляния, в парках пройдут концертные программы с участием известных деятелей искусства и коллективов художественной самодеятельности.

Намечены международная научно-практическая конференция «Новая эпоха и перспективы развития Узбекистана»; культурно-просветительские мероприятия, спортивные соревнования, научные конференции, республиканские фестивали и выставки культуры и искусства, конкурсы на лучшие песни и музыкальные произведения, воспевающие независимость страны, пьесы о жизни и деятельности героев истории и современности, выставки инновационных проектов и технологий, созданных за годы независимости.