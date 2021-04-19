Министр строительства Узбекистана Батыр Закиров в интервью Kun.uz объяснил причины неожиданно для жителей Ташкента начавшейся реконструкции комплекса «Шахидлар хотираси».

По его словам, проект реконструкции мемориального комплекса был презентован в Кабинете министров. Ожидается, что его разместят на сайте Минстроя для общественного обсуждения (на момент публикации проект ещё не размещён).

«В проекте речь идёт, прежде всего, о музее „Шахидлар хотираси“, ремонте его фасада, крыши. С точки зрения создания удобств, к примеру, раньше вход был сразу в зал музея, а теперь — через дверь в холл, который ведёт внутрь. Вентиляционные системы в музее вышли из строя. Во время сильных дождей в прошлом году здание затопило. Есть такие схожие моменты, все они будут учтены в реконструкции», — сказал Батыр Закиров.

Министр пояснил, что комплекс «находится в плачевном состоянии». На его территории в скором будущем появятся тротуары, велодорожки, велопрокат, амфитеатр, кафе, большая автостоянка. Кроме того, планируется строительство основного административного здания комплекса.

«Сотрудникам музея негде сидеть. На самом деле, есть очень большая база данных по жертвам репрессий, нужно провести крупные исследования, поэтому из-за отсутствия условий делаем отдельное здание», — заявил он.

Он заявил, что проект будет выставлен для обсуждения, «и в случае возникновения противоречий они также будут рассмотрены». При этом глава Минстроя не ответил на вопрос, какая компания будет заниматься реконструкцией.

На прошлой неделе «Газета.uz» писала, что комплекс «Шахидлар хотираси» обнесли забором для начала строительно-ремонтных работ. Тогда в хокимияте Ташкента сообщили, что территория сквера будет реконструирована — обновят ротонду, появятся символическая книга с именами жертв репрессий, торговые точки и амфитеатр. По данным столичной администрации, строительно-ремонтные работы и благоустройство мемориального комплекса планируется провести на основе «соответствующего постановления Кабинета министров». Документ отсутствует в открытом доступе.