В Узбекистане в первый день массовой вакцинации от коронавируса, 1 апреля, было привито 5018 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.





Вакцинация проходит в Ташкенте, Нукусе и других областных центрах. На первом этапе вакцину бесплатно получают граждане старше 65 лет и медицинские работники, подверженные риску инфицирования COVID-19. Сейчас можно выбрать между вакциной Covishield (AstraZeneca) и китайско-узбекской ZF-UZ-VAС2001 (другие вакцины пока не завезены).

Из 5018 вакцинированных 1871 — граждане старше 65 лет и 3147 — медицинские работники.

Больше всех в первый день привито в Ташкенте — 1651 человек (506 — граждане старше 65 лет, 1154 — медработники), Ферганской области — 467 (99, 368) и Кашкадарьинской области — 389 (32, 357).

Охват населения вакцинацией будет расширяться постепенно: апрель — Ташкент, Нукус и областные центры, май — другие города и районные центры, с июня — все пункты вакцинации во всех регионах. По стране создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильные бригады (подробнее, адреса пунктов вакцинации). До конца июня планируется привить от коронавируса более 4 миллионов человек из групп риска.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что в Узбекистане не планируется вновь вводить локдаун, несмотря на рост случаев коронавируса. Он поручил усилить работу региональных штабов по борьбе с коронавирусом, создать call-центры и мобильные бригады.