Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков рассказал о подготовке к вакцинации против COVID-19 в Узбекистане.

По его словам, для организации массовой вакцинации населения создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильных медицинских бригады, в рамках глобальной программы COVAX поставлено 17 рефрижераторов, 206 минивэнов и 16 легковых автомобилей, а также прошли подготовку более 4000 врачей и 11 тысяч медсестер, которые будут вовлечены в процесс вакцинации.

С 1 апреля предлагается начать массовую вакцинацию в следующем порядке:

в апреле планируется сделать 142,3 тысячи прививок в 219 пунктах вакцинации в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, в первую очередь лицам старше 65 лет и медицинским работникам, которые находятся в группе с высоким уровнем риска заражения коронавирусом;

планируется сделать в 219 пунктах вакцинации в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, в первую очередь лицам старше 65 лет и медицинским работникам, которые находятся в группе с высоким уровнем риска заражения коронавирусом; в мае планируется сделать 674 тысяч прививок в 1037 пунктах вакцинации, расположенных в том числе в городах и районных центрах;

планируется сделать в 1037 пунктах вакцинации, расположенных в том числе в городах и районных центрах; с июня вакцинацию против COVID-19 планируется проводить во всех пунктах, подготовленных для вакцинации.

Нурмат Атабеков заявил, что «вакцина от коронавируса — это высшее достижение современной медицины, и к ней не нужно проявлять недоверие».

«Благодаря таким вакцинам сегодня наша страна признана регионом, свободным от ряда опасных заболеваний. Вакцины против коронавируса также являются ключевым фактором в преодолении пандемии», — заявил замглавы СЭС.





Министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев сообщил, что, помимо 660 тысяч доз вакцины Vaxzevria (до переименования — AstraZeneca) и 1 миллиона доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAK2001, Узбекистан планирует получить в рамках программы COVAX ещё 2 миллиона доз Vaxzevria в мае-июне и 3,5 миллиона доз ZF-UZ-VAС2001 в апреле-июне.

Санэпидслужба также подписывает соглашение о закупке 1 миллиона доз российской вакцины «Спутник V». В то же время Агентство по развитию фармацевтической промышленности в настоящее время ведёт переговоры о дополнительной закупке вакцины Vaxzevria.

Отметим, изменение названия вакцины AstraZeneca на Vaxzevria произошло на фоне появившихся в марте сообщений о случаях тромбоза у людей, получивших вакцину. Ряд стран ЕС в качестве меры предосторожности приостанавливали использование препарата.

Позднее европейские эксперты не подтвердили того, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о её безопасности и эффективности и отметил, что преимущества препарата в борьбе с COVID-19 превышают возможные риски.

При этом в Министерстве здравоохранения Германии решили ограничить использование вакцины Vaxzevria от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Такое решение приняли из-за случаев образования тромбов, которые наблюдали у небольшого количества молодых вакцинированных людей.

При этом Германия с 31 марта решила ограничить использование вакцины Vaxzevria от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. По данным Института Пауля Эрлиха, после прививки у 31 пациента выявили тромбоз мозговых вен, у 19 была тромбоцитопения. Почти во всех случаях это были женщины от 20 до 63 лет, девять человек умерли.

Среди женщин в возрасте до 70 лет в Германии регистрируется один случай тромбоза на каждые 61,4 тысячи прививок, что «делает заболевание крайне редким», пишет The Guardian. Предыдущее решение о возобновлении использования вакцины AstraZeneca было основано на результатах, показывающих, что риск образования тромбов составляет менее одного случая на миллион. Этот показатель остаётся неизменным среди мужчин моложе 70 лет, отмечает издание.

Всего в Узбекистане на первом этапе планируется привить свыше 4 миллионов 112 тысяч человек. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе в утверждённом порядке: граждане в возрасте 65−74 лет, 75−84 лет, 85 лет и старше, медработники, граждане с хроническими заболеваниями (18−65 лет), преподаватели школ, сотрудники ДОО, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Глава Санэпиднадзора Баходир Юсупалиев подчёркивал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, как и выбор вакцины. Представитель ЮНИСЕФ отмечал проблемы, которые нужно решить для расширения вакцинации и завоза новых вакцин.

«У нас есть пункты иммунизации практически в каждой сельской, семейной, многопрофильной поликлинике — они достаточно приближены к населению. Мы уже провели инвентаризацию, сколько человек должны проиммунизироваться. В соответствии с этим патронажные сёстры и врачи общей практики будут приглашать людей на вакцинацию и в этих пунктах проводить вакцинацию. Если же человек не может прийти, но хочет провакцинироваться, тогда отправляется мобильная бригада», — сказал Баходир Юсупалиев.

На прошлой неделе вакцинацию от коронавируса прошли президенты России Владимир Путин и Южной Кореи Мун Чжэ Ин, ранее — премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Франции Жан Кастекс. Лидер США Джо Байден получил первую дозу вакцины еще в декабре.