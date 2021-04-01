1 апреля в Узбекистане начался процесс вакцинации населения от коронавируса. Как мы уже писали, на первом этапе вакцину получат граждане старше 65 лет и медицинские работники, подверженные риску инфицирования COVID-19.

Корреспондент «Газеты.uz» в четверг посетил 1-ю поликлинику в Мирабадском районе Ташкента, где на первом этапе должно быть вакцинировано более 8000 человек.





Накануне в поликлинике были завершены приготовления к вакцинации и доставлено два вида вакцины — AstraZeneca (Covishield, поставленная из Индии) и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Первый препарат вводится в двух дозах с перерывом в 21−28 дней, второй — в трёх дозах.

Население и медработники могут сами выбрать вакцину. Как неоднократно подчёркивалось ранее, вакцинация является добровольной.





Как рассказали сотрудники поликлиники, где вакцинация началась с 9 часов, в первые часы жители отдавали предпочтение вакцине ZF-UZ-VAK2001.

Самой первой вакцину — китайско-узбекскую — получила главный врач поликлиники №1 Наргиза Холмухамедова (на фото).





«Будучи руководителем, я должна была показать пример 152 сотрудникам поликлиники», — сказала она нашему корреспонденту.

По её словам, при поликлинике действуют два пункта вакцинации — в основном здании и в филиале. Кроме того, сформированы мобильные бригады для вакцинации сотрудников больниц, стоматологических клиник и других медучреждений в районе.





В поликлинике подготовлены комнаты регистрации, вакцинации, наблюдения и оказания медицинской помощи — на случай проявления побочных эффектов.

Перед вакцинацией все граждане проходят медосмотр. После вакцинации они проводят 30 минут в комнате наблюдения, после чего им разрешено покинуть медучреждение.





На втором этапе в этой поликлинике ожидается вакцинация 18−64-летних граждан, имеющих хронические заболевания. В список таких граждан здесь включено почти 4000 человек.

Напомним, охват населения вакцинацией будет расширяться постепенно: апрель — Ташкент, Нукус и областные центры, май — другие города и районные центры, с июня — все пункты вакцинации во всех регионах. По стране создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильные бригады (подробнее, адреса пунктов вакцинации).