Медиа-бренд ELLE выйдет на рынок Узбекистана — в июне с диджитал-платформой и социальными сетями, а в сентябре — с журналом. Об этом «Газете.uz» сообщили представители бренда.

«ELLE Oʻzbekiston станет первым международным изданием, выпускающим контент на узбекском языке», — говорится в сообщении. Всего контент будет выходить на трёх языках: узбекском, русском и английском.

Бренд начал набор редакторов, журналистов, digital-менеджеров, SMM-менеджеров и других сотрудников, которые будут отвечать за разработку и локализацию контента, развитие сотрудничества и взаимодействие с читателями.

Сеть ELLE охватывает 32 миллиона читателей и более 90 миллионов уникальных посетителей в месяц на 56 локальных сайтах. С учётом социальных сетей аудитория ELLE составляет более 200 миллионов человек.

Представители бренда отметили, что выход на рынок Узбекистана стал возможен вследствие партнёрства между Lagardère Group — владельцем бренда ELLE, и Gemina Publishing, компании, которая поддерживает таланты в области моды и музыки по всему миру.

Группа Lagardère владеет брендами ELLE и ELLE Decoration и ведёт свою деятельность более чем в 40 странах мира.



