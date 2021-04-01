Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 1 апреля выступил с рядом заявлений по поводу эпидемиологической ситуации по коронавируссу в Узбекистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

С начала года ситуация была стабильной — в стране фиксировалось 30−40 случаев COVID-19 в день. Однако в последние дни этот показатель вырос до 150−180−200 случаев.

«Это очень плохой показатель. Наблюдаются случаи, когда эта болезнь протекает тяжело. Регистрируются даже случаи смерти. Поэтому каждый хоким области, поручение также касается премьер-министра, в течение трёх дней должен усилить работу региональных штабов по борьбе с коронавирусом», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в стране перестали обращать внимание на необходимость ношения масок, использования антисептических средств. При этом проводятся «свадьбы на 300, концерты на 4000 человек». Эпидситуация в соседних странах остаётся неблагополучной, в некоторых странах возобновляется локдаун.

«К сожалению, этой напасти конца не видно. Страны Европы снова уходят в локдаун. И у соседей неблагоприятная ситуация. Опасность рядом с нами. Поэтому мы должны быть бдительными. Восстановим тот порядок, по которому мы работали ранее. Не дай Бог, столько усилий могут оказаться напрасными. Мы поставили очень высокие цели в плане экономики. Если закроемся, не сможем достичь результатов. Ничего не будем закрывать, но усилим дисциплину и порядок. Необходимо принимать оперативные меры по лечению заболевших», — сказал президент.

Глава государства призвал жителей следовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Премьер-министру Абдулле Арипову поручено усилить деятельность территориальных штабов по борьбе с коронавирусом, создать call-центры и мобильные бригады, работающие круглосуточно. Поставлена задача сформировать не менее чем трехмесячный запас медикаментов и средств защиты, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.

Премьер-министр отметил, что против нарушителей карантинных требований будут приниматься меры в рамках законодательства.

Он также сообщил, что в Узбекистан доставлено 100 мобильных кислородных станций. С 1 апреля началась массовая вакцинация, до конца июня планируется привить от коронавируса более 4 миллионов человек из групп риска.

Помимо 660 тысяч доз вакцины Covishield (AstraZeneca, новое название — Vaxzevria) и 1 миллиона доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAK2001, Узбекистан планирует получить ещё 2 миллиона доз Vaxzevria в мае-июне (в рамках COVAX) и 3,5 миллиона доз ZF-UZ-VAС2001 в апреле-июне.

Премьер также заявил, что Узбекистан подписал и отправил соглашение России о приобретении 1 миллиона доз вакцины «Спутник V», но пока не получил ответа.