Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11−12 марта посетил с государственным визитом Узбекистан. «Газета.uz» рассказывает, как он прошёл, и о чём договорились страны.

Визит начался c возложения цветов к монументу Независимости и гуманизма на площади Мустакиллик в Ташкенте.





Затем в резиденции «Куксарой» состоялась церемония официальной встречи президента Садыра Жапарова, после чего главы государств провели двусторонние переговоры сначала в узком, а затем в расширенном формате.





Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Подробности встречи в узком формате не раскрывались, но журналисты могли частично наблюдать за встречей в расширенном составе. Президенты обсудили вопросы водопользования и энергетики, делимитации границ, экономического сотрудничества и транспортно-логистической сферы.





Шавкат Мирзиёев отметил важность ускорения проекта железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай». Садыр Жапаров предложил возобновить соглашение об использовании ресурсов бассейна Сырдарьи.

«Наши народы уже сегодня должны почувствовать результаты сегодняшних переговоров и визита. Мы договорились, что каждый месяц наши заместители премьер-министров будут докладывать, кто что сделал по нашим договоренностям и что не сделали… Наши народы должны почувствовать, что от разговоров мы переходим к делам», — заявил Шавкат Мирзиёев.





На брифинге для СМИ по итогам переговоров президент Узбекистана сообщил, что стороны планируют решить вопрос делимитации государственной границы в течение трёх месяцев.

Шавкат Мирзиёев добавил, что нынешние переговоры оставят большой след в истории двух стран. По его словам, политическая воля и желание двух президентов станут импульсом для решения проблем, которые оставались нерешёнными в течение многих лет. Он выразил уверенность, что народы двух стран получат большую выгоду от этих переговоров.





«За 30 лет наших отношений было много встреч. Я был свидетелем многих из этих встреч, в некоторых из них принимал участие. Сегодня перед СМИ и народами Узбекистана и Кыргызстана хочу сказать, что раньше такой исторической встречи не было. До этого так не брали ответственность по тому, кто конкретно, что и когда будет делать», — отметил президент Узбекистана.





По итогам переговоров Узбекистан и Кыргызстан подписали 22 документа по различным направлениям, в том числе соглашение между правительствами о создании узбекско-кыргызского фонда развития.

Состоялся обмен подписанными документами между главами министерств и регионов двух стран, который не обошёлся без казуса. Во время церемонии министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев не пожал руку министру здравоохранения Узбекистана Абдухакиму Хаджибаеву. Он объяснил это требованиями протокола.





Затем президенты приняли совместное заявление.

Второй день

Второй день визита начался со встреч президента Кыргызстана с главами обеих палат парламента Узбекистана — председателем Сената Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.

Садыр Жапаров выразил большую заинтересованность в поступательном развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном и добавил, что кыргызская сторона ожидает официальный визит Танзилы Нарбаевой в Кыргызстан, который планировался еще в 2019 году, но был перенесен по ряду объективных причин.

Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана.

Танзила Нарбаева отметила, что визит президента Садыра Жапарова открывает новую страницу в отношениях двух государств. Она заверила, что парламент, в частности, верхняя палата, будет всячески содействовать реализации всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров, говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

Нурдинжон Исмоилов заверил, что нижняя палата парламента приложит все усилия для содействия реализации договорённостей.

Садыр Жапаров также встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.





Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой». По протоколу, дерево должен был высадить президент Кыргызстана, но он пригласил своего коллегу «посадить это дерево вместе».

Затем президенты посетили инновационный технопарк «Яшнабад» в Ташкенте. Президенту Кыргызстана была представлена информация о продукции, производимой на предприятиях компании «Технопарк», в том числе бытовой технике, электронных счетчиках газа, лифтах, водяных насосах, промышленных кондиционерах и холодильном оборудовании.





На территории технопарка организовали выставку промышленной продукции, где было представлено более 1000 видов продукции, выпускаемой 24 отраслями и 14 регионами Узбекистана.





Шавкат Мирзиёев отметил, что Кыргызстан также имеет высокий промышленный потенциал, для реализации которого Узбекистан готов организовать кооперации и поделиться опытом. Руководителям отраслей дано указание наладить тесное взаимодействие с кыргызскими коллегами и принять меры по реализации совместных проектов.





В конце визита в технопарк главы государств осмотрели автомобили, производимые в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев сообщил, что от имени народа Узбекистана Кыргызстану передаются в дар 20 машин скорой помощи. Садыр Жапаров поблагодарил за «приятный сюрприз» и заявил, что между странами «никаких проблем быть не может».

На этом государственный визит президента Садыра Жапарова завершился, и он вернулся в Бишкек.

О чём договорились стороны





Пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек подвела итоги визита Садыра Жапарова в Ташкент.

По её словам, визит был «без сомнения плодотворным», а встречи Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова перезапустили отношения двух стран и положили начало сотрудничеству на совершенно новом качественном уровне.

На бизнес-форуме в Ташкенте был подписан ряд инвестиционных и торговых контрактов на общую сумму 127,6 млн долларов.

Кроме того, был составлен план практических мер («дорожная карта») по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации, предусматривающий реализацию 60 проектов на 550,4 млн долларов. В ближайшем будущем будет создан узбекско-кыргызский фонд развития, уставной капитал которого изначально составит 50 млн долларов, а затем — 200 млн долларов.

В рамках фонда сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, развитие предпринимательства, энергокомплекс, туризм.

«Буквально каждую минуту переговоров давались конкретные поручения и указания исполнителям, многие вопросы были запущены в работу непосредственно во время встреч», — отметила пресс-секретарь.

Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.

Галина Байтерек заявила, что по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы стороны пришли к мнению, что данную работу необходимо завершить в течение ближайших трёх месяцев. Завершение юридического оформления границы укрепит стабильность на приграничных территориях и придаст новый импульс развитию двусторонних взаимоотношений, отметила она.

«Уже сейчас известно, что в ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации», — сообщила пресс-секретарь.

По её словам, кыргызская сторона готова открыть авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана (в первоначальном варианте заявления было указано транспортное сообщение, позже публикация была удалена и опубликована повторно. Оригинал текста перепечатывала «Газета.uz»).

«В свою очередь, узбекская сторона готова более не претендовать на спорную местность Ункар-Тоо, которая до этого времени была предметом спора между жителями приграничья», — сказал она (цитата также была отредактирована в повторной публикации — ред.).

Остальные спорные вопросы касательно делимитации госграницы будет решать спецкомиссия.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Кирешеев и министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов.

По линии Министерства обороны узбекская сторона предоставляет Кыргызстану на безвозмездной основе один вертолет и ещё один вертолет готова отреставрировать. Также прорабатывается вопрос о подготовке кадров, в частности, по общевойсковому направлению, летчиков и связистов, сказала Галина Байтерек.

По линии Министерства здравоохранения Кыргызстану прорабатывается вопрос взаимодействия и наращивания кооперации в области здравоохранения, производства и поставки вакцин, лекарственных препаратов и другой медицинской и фармацевтической продукции, сообщила пресс-секретарь.





Кроме того, она отметила, что Шавкат Мирзиёев сообщил о выделении 100 грантовых мест кыргызстанцам для обучения в вузах Узбекистана. Достигнута предварительная договоренность по привлечению профессорско-преподавательского состава вузов в рамках академической мобильности.

Стороны также подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1» в Кыргызстане и протокол по взаимопоставкам электроэнергии. По данным программы «Особый ракурс», при уменьшении уровня воды в Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана Узбекистан экспортирует стране электроэнергию, а во время вегетационного периода Бишкек обеспечит подачу воды в Узбекистан.

«Отмечена важность реализации проекта по строительству китайско-узбекско-кыргызской железнодорожной магистрали, который не сдвигается с мёртвой точки уже 20 лет», — сообщила также пресс-секретарь.

Президенты двух стран договорились, что будут и далее продолжать расширение сотрудничества в таких сферах, как культура, спорт, туризм, укреплять дружественные обмены между художественными и театральными коллективами.

Садыр Жапаров пригласил Шавката Мирзиёева посетить Кыргызстан с ответным визитом.