Узбекистан и Кыргызстан подписали 22 документа по различным направлениям в рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Ташкент. 11 марта главы государств приняли совместное заявление, а также состоялся обмен подписанными документами между главами министерств и регионов двух стран.

Министр здравоохранения и социального развития Кыргызтана Алымкадыр Бейшеналиев рассказал АКИpress, почему не пожал руку министру здравоохранения Узбекистана Абдухакиму Хаджибаеву во время церемонии обмена документами.

«По протоколу нужно было только обменяться Соглашениями. Все министры руки не подавали, министр здравоохранения Узбекистана кажется забыл об этом. В свою очередь, я сказал, что нельзя и не подал руку», — сообщил он.

По данным корреспондента «Газеты.uz», другие руководители действительно просто обменивались документами без рукопожатий.



