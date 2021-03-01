Кыргызстан ведёт переговоры об импорте электроэнергии из Узбекстана и Казахстана. Об этом в интервью «Казинформ» сообщил президент Садыр Жапаров.

Как пишет Kloop, в Кыргызстане давно назревает энергетический кризис. Власти говорят о снижении воды в Токтогульском водохранилище, которое образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Сама гидроэлектростанция обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40−50%.

Глава Национального энергохолдинга Бакыт Сыдыков 22 февраля заявил, что нагрузка на ТЭЦ Бишкека повышена. Это сделано для того, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии из-за низкого объема воды в водохранилище.

По его данным, объем воды в водохранилище сейчас составляет 9,9 млрд кубометров (при максимальных 19,5 млрд). «Нормальным» считается уровень в 17 млрд, и все, что ниже, может привести к перегрузке подстанций электроэнергии и к отключениям.

Страна должна была выйти из осенне-зимнего перода объемом воды в Токтогульском водохранилище в 9,7 млрд кубометров.

«Водно-энергетический режим уже нарушен, воды уходит больше — мы выйдем на 1 апреля примерно с 8,5 млрд кубометров… Если не будут предприняты необходимые меры, есть риск, что в 2022 году на 1 апреля объем воды составит 5,5 млрд кубометров», — сказал глава Национального энергохолдинга.

Президент Садыр Жапаров заявил, что если ситуация на водохранилище Токтогул будет развиваться так же, как сейчас, то «оно придет в состояние, чреватое катастрофой». По этой причине рассматривается вопрос об импорте электроэнергии из соседних стран. Казахстан уведомил о готовности экспортировать в страну 0,9−1 млрд кВт*ч электроэнергии (в ноябре подписан договор на поставку 500 млн кВт/ч электроэнергии, планируется ещё 600 млн кВт/ч), ведутся переговоры с Узбекистаном.

«Если не обеспечить поставки извне, то нам придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды. И в итоге уровень воды в водохранилище Токтогул снизится. Поэтому, мы должны импортировать энергию из Казахстана и Узбекистана. Это будет приемлемо для всех нас», — сказал он.

Садыр Жапаров выразил надежду, что стране удастся «выполнить межгосударственные обязательства в вегетационный период».

В осенне-зимний период в Узбекистане несколько раз происходили веерные отключения электричества из-за увеличения потребления электроэнергии, что иногда приводило к авариям на ТЭС. Одной из причиной обрыва от энергоснабжения называлось снижение давления газа.

Ранее «Газета.uz» писала, что в 2020 году Узбекистан импортировал газ на 50,4 млн долларов, что в 237 раз больше по сравнению с 2019 годом, а также электричество на 115,7 млн долларов (в 2,1 раза больше).

В январе 2021 года экспорт электричества сократился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,5 млн долларов, газа — до 15,5 млн долларов (-88,3%).