Кыргызстан готов открыть дорогу в узбекский анклав Сох, а Узбекистан — отдать местность Ункар-Тоо. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек, подводя итоги государственного визита Садыра Жапарова в Ташкент.

По вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской госграницы обе стороны пришли к мнению, что данную работу необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев, Завершение юридического оформления госграницы укрепит стабильность на приграничных территориях, придаст новый импульс развитию двусторонних взаимоотношений, отметила она.

Галина Байтерек заявила, что в ближайшее время будет возобновлена деятельность 7 контрольно-пропускных пунктов на госгранице. По её словам, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.

«Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Ункар-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья», — заявила пресс-секретарь.

Остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будет решать спецкомиссия, отметила Галина Байтерек.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на хокима Ферганской области Хайруллу Бозорова и полпреда правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбека Суваналиева сообщала, что в ближайшие дни откроются пункты пропуска на границе двух областей. Сначала КПП откроют для пешего перехода, в течение трёх месяцев — для автомобилей.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекско-кыргызскую государственную границу намечено описать в течение трёх месяцев. Глава государства подчёркивал, что «некоторые вопросы будут конкретно решены в ближайшее время, без бюрократии».

в середине августа 2016 года возле Орто-Токойского водохранилища в Джалал-Абадской области был задержан сотрудник милиции Узбекистана. В ответ узбекскистанские правоохранители высадились с вертолета на несогласованном участке Ункур-Тоо кыргызско-узбекской границы и задержали четырех работников телевышки. Узбекистан требовал отпустить задержанного милиционера и снять посты вокруг водохранилища. Силовика оштрафовали и отпустили 23 августа, а граждан Кыргызстана освободили 9 сентября.