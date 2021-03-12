Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой медицинской помощи во время государственного визита президент Садыра Жапарова в Ташкент, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

12 марта Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана посетил технопарк в Ташкенте. При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев сообщил, что от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи на базе Volkswagen Caddy и Isuzu D-Max.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Садыр Жапаров сказал, что этот подарок стал «приятным сюрпризом» и поблагодарил Шавката Мирзиёева. Он добавил, что между странами «никаких проблем быть не может» и выразил признательность за приверженность «узам братства и отношениям добрососедства, оказываемую Узбекистаном постоянную помощь и поддержку».

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».