Узбекистан и Кыргызстан планируют решить вопрос делимитации государственной границы в течение трёх месяцев. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 11 марта по итогам на брифинге для СМИ по итогам переговоров с президентом Садыром Жапаровым, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства сообщил, что по итогам переговоров намечены практические шаги по скорейшему завершению правового оформления узбекско-кыргызской государственной границы и обеспечению полноценной работы пунктов пропусков.

«Потому что мы впервые за всю историю наших отношений по границе договорились конкретно: что кто должен делать, когда должны сделать. Это очень чувствительная проблема, [решение] которой ждут наши народы. И мы с Садыром Нургожоевичем конкретно по каждому пограничному вопросу, описанию границ договорились: кто будет делать, когда будет делать. Мы даже сроки определили — в течение трёх месяцев», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, некоторые пограничные вопросы будут решены уже в ближайшее время.

«Некоторые вопросы, [решение] которых ждут люди, мы будем в ближайшее время решать конкретно, без бюрократии, беря на себя реальную серьёзную ответственность, чтобы было лучше и комфортно нашим гражданам», — отметил президент.

Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров подтвердил «Газете.uz», что вопросы границ планируется решить в течение трёх месяцев.

В настоящее время Узбекистан и Кыргызстан описали 85% государственной границы. Во время переговоров в расширенном формате Садыр Жапаров заявил, что при проведении инженерных работ на участках, которые вошли в договор о госгранице 2017 года, важно не допустить конфликтных ситуаций, для чего необходимо усилить взаимодействие пограничных ведомств, местных органов власти и проводить разъяснительные работы среди населения.

Узбекистан имеет четыре эксклава внутри Кыргызстана, а также имеет один таджикский и один кыргызский анклав внутри своей территории. Узбекский эксклав Сох является самым крупным в мире как по территории, так и по населению. Ранее заместитель директора консалтинговой компании DGP Research and Consulting, независимый исследователь по вопросам пространственного экономического развития Хуршид Зафари для «Газеты.uz» рассказывал, как можно сделать анклавы точками экономического роста.

В середине февраля глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, страны планируют обменяться участками.