В резиденции Куксарой состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком и расширенном формате, передает корреспондент «Газеты.uz».





Президент Шавкат Мирзиёев вновь поздравил Садыра Жапарова в связи с его избранием на пост президента Кыргызстана и выразил поддержку его усилиям по обеспечению мирной жизни и благополучия кыргызского народа.

«Мы открыто, конструктивно, доверительно обсудили вопросы узбекско-кыргызских отношений, — сказал президент Узбекистана. Наши братские народы связывают узы дружбы и добрососедства. Мы настроение на очень серьезное и полномасштабное сотрудничество с Кыргызстаном».

«Наши народы уже сегодня должны почувствовать результаты сегодняшних переговоров и визита. Мы договорились, что каждый месяц наши заместители премьер-министров будут докладывать, кто что сделал по нашим договоренностям и что не сделали… Наши народы должны почувствовать, что от разговоров мы переходим к делам», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент перечислил основные приоритеты и целевые задачи, которые будут поставлены перед правительствами двух стран. В первую очередь, это наращивание в два раза товарооборота (с нынешних 900 млн долларов) и устранение барьеров на этом пути, усиление кооперации между крупными предприятиями Узбекистана и Кыргызстана. В частности, достигнуты договоренности по реализации проектов промышленной кооперации в организации сборки легковых автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники в Кыргызстане, а также по производству текстильной продукции и строительных материалов в приграничных регионах.

Кроме того, по словам президента, необходимо эффективно использовать и повышать транзитный потенциал обеих стран.

«Сегодня министры транспорта должны ответить на две вопроса: как будем ускорять проект железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай и как увеличить грузоперевозки и обеспечить круглогодичную работу автокоридора Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», — поставил задачу президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также рассказал, что президенты обсудили сотрудничество в сфере водопользования и энергетики. «Опыт показывает, что здесь можно и нужно находить выгодные для всех нас решения. Главное — нужен постоянный диалог. Мы договорились, что совместная работа будет организована в режиме онлайн».

Президент поблагодарил Садыра Жапарова за то, что он включил в состав делегации руководителей приграничных областей Кыргызстана — Баткентской, Джалалабадской, Ошской и Нарынской. Присутствующим также главам Ферганской, Наманганской и Андижанской областей президент поручил обсудить с коллегами, какие есть проблемные вопросы, и решать их совместно.

В завершение выступления Шавкат Мирзиёев подчеркнул: узбекская сторона настроена на активную совместную работу на благо процветания народов.





Президент Садыр Жапаров заявил, что для Кыргызстана развитие дружеских отношений с Узбекистаном остается одним из главных приоритетов внешней политики страны.

«С удовлетворением хочу отметить прогресс в делимитации кыргызско-узбекской государственной границы, достигнутый в 2017 году, завершивший описание около 85% границы, — сказал глава Кыргызстана. — Считаю необходимым продолжить переговорный процесс и не снижать набранный темп. Завершение юридического оформления госграницы двух стран даст новый импульс нашим дружеским отношениям и укрепит стабильность на приграничным территориях. Хочу заверить: кыргызская сторона готова к конструктивному и продуктивному диалогу по всем проблемных вопросам. Убежден, что мы сообща сможем прийти к взаимовыгодному решению пограничных вопросов».

Садыр Жапаров добавил, что при проведении инженерных работ на участках, которые вошли в договор о госгранице 2017 года важно не допустить конфликтных ситуаций, для чего необходимо усилить взаимодействие пограничных ведомств, местных органов власти и проводить разъяснительные работы среди населения.

Президент Кыргызстана высказался и по водно-энергетическому вопросу.

«В связи с наступлением маловодного цикла приточности вод в бассейн реки Нарын существуют риски по недостаточному накоплению водных ресурсов в Токтогульском водохранилище. Целью накопления воды первостепенной важности является осуществление импорта электроэнергии. Надеюсь, что договоренности между нашими энергетиками обеспечат бесперебойную работу Токтогульского водохранилища и попуск воды в Узбекистан в вегетационный период», — сказал Садыр Жапаров.

Он выразил мнение, в перспективе в регионе должны быть внедрены экономические механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможности и стимулы накапливать водные ресурсы для потребностей орошения стран низовья в вегетационный период.

Садыр Жапаров предложил возобновить соглашение от 17 марта 1998 года между правительствами Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья, предусматривающее создание компенсационных механизмов регулирования ресурсов Токтогульского водохранилище. «Надеюсь, в этом вопросе мы найдем взаимопонимание», — сказал президент.

Глава Кыргызстана отметил, что страна придает особое значение расширению и углублению торгово-экономического сотрудничества и выразил ее готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынок двух стран в целях увеличения двустороннего товарооборота до 2 млрд долларов. Президент также отметил, что важно продолжить переговорный процесс по строительству железнодорожной магистрали Узбекистан-Кыргызстан-Китай.

В связи с распространением коронавируса проведение третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Кыргызстане в 2020 году не представилось возможным. «В этой связи кыргызская сторона планирует организовать саммит глав государств Центральной Азии в Кыргызстане в этом году. Уважаемый Шавкат Миромонович, надеюсь на ваше личное участие в этой встрече», — сказал Садыр Жапаров.

В завершение Садыр Жапаров пригласил Шавката Мирзиёева посетить Кыргызстан с ответным визитом.